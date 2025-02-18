搭小黃掉錢包！舞棍阿伯急奔警所求助　南港警1小時內找回

記者張君豪／台北報導

日前舞棍阿伯在新北市汐止區參加晚宴後、搭計程車到北市南港展覽館、結果下車時不慎把錢包遺留在車上，舞棍阿伯著急請求警方協助，警方獲報後根據舞棍阿伯的描述，從下車時間起調閱該輛計程車的行車動線，最後順利協尋到這輛計程車，並通知計程車司機麻煩將錢包送回，舞棍阿伯皮包內的金額和證件並未有短缺，他高興的向警方致謝。

▲舞棍阿伯搭計程車遺失錢包、南港警方火速調閱監視器找回。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警分局表示：日前南港所警員黃培文、陳冠廷遇舞棍阿伯焦急至所尋求協助，他自述當天參加晚宴後搭乘計程車，下車後才發現不慎遺留錢包於車上，急忙就近請求警方幫助。

但舞棍阿伯與同行友人不記得搭乘車號，警員根據他們所陳述的上、下車時間、地點，依照經驗判斷轄區內計程車可能行經路線等資訊過濾，進而調閱沿線路口監視器比對。





警方在1小時內順利與計程車司機取得聯繫，司機也發現遺落後座的錢包，熱心運將立即將錢包送到派出所給舞棍阿伯，雙方於派出所內核對錢包金額與證件未有短缺後，舞棍阿伯再次向警方熱心與專業作為表示感謝。

警方提醒，搭乘大眾運輸或個人出租車時，應留意自身財物擺放，建議可用手機順手拍下搭乘資訊以利尋回財物，若疏忽而有貴重物品掉落車上，也可撥打相關客服專線或向警方尋求協助。

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