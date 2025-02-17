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萬里國中遭恐嚇案外案！教師拒兼組長未錄取　校方遭教育局糾正

▲新北市萬里國中。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北市萬里國中。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里國中日前辦理公民教師甄選，一名李姓考生因拒絕兼任職探中心組長，最終未獲錄取，隨後揚言在校門口放置炸彈，揚言要炸掉學校，引發關注。代理暨代課教師產業工會質疑，校方違規要求代理教師兼任行政，且未向新北市教育局報請核准，反映代理教師求職困境。新北市教育局表示，已函文糾正學校，要求說明與改善。

據了解，40歲李男曾任教於高中，近期參加萬里國中公民教師甄選。面試時，學務主任與教務主任對李男的表現有所疑慮。隨後，校長馮麗慧與李男見面，詢問若錄取是否能兼任職探中心組長，李男回應「可能無法勝任」。最終校方未予錄取，李男則憤而揚言在校門口放炸彈。

此事件引發「代理暨代課教師產業工會」關注，工會指出，依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第17條，代理教師不得兼任行政職務。然而，萬里國中卻要求代理教師兼任行政，且未向新北教育局報請核准，違反相關規定。此外，工會也質疑學校未準時公告甄選結果，影響應試教師的權益。

工會認為，學校此舉恐涉及濫用行政裁量權，迫使代理教師在聘任時承擔額外行政工作，反映出教育體制內行政負擔過重，導致正式教師不願擔任行政職。工會建議，應提高行政加給或將行政職務專職化，以減輕教師額外負擔，確保校務運行順暢。

對此，新北市教育局回應，已嚴厲譴責李男的威脅行為，並表示將依法究辦。同時，教育局強調，經調查，李男未錄取的原因為試教與口試成績未達最低錄取門檻，試教過程多次出錯，最終由甄選委員會決議不予錄取。教育局已要求萬里國中就違規要求代理兼行政一事作出說明，並進行改善。

然而，萬里國中在招聘時，並未同步向新北市教育局專案報請核准代理代課教師兼任行政職務，且未依學校簡章規定公告甄選結果。對此，新北市教育局已函文糾正該校，要求提供說明並立即改善。教育局強調，新北市各級學校在甄選代理及代課教師時，必須依規定辦理，並將持續督導各校確實落實甄選程序，以避免類似爭議再發生。

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