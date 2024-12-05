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獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

▲▼國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）
▲國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖說下同／翻攝自陳梅慧臉書）

記者張君豪／台北報導

曾任民間司改會執行秘書，現任台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師的陳梅慧，因遭警察檢舉涉嫌洩密，3日晚間與男友遭台中地檢署傳訊，4日凌晨北返時在國道一號遭遇重大車禍身亡。陳梅慧任職司改會期間兼任全球反詐騙組織（GASO）台灣分會長期間，參與救援人口販運被害人，發現台柬黑幫透過地下匯兌進行人口販運，她自力研究虛擬貨幣交易和追蹤技術，希望幫被害人討回公道。

陳女並非金融或資訊相關科系畢業，她大學就讀國立中山大學生物科學系，在師長和同學眼中是個對社會充滿熱誠的單純女孩；她在民間司改會服務10年，關心冤獄救援工作，曾組織徐自強、陳敬鎧冤獄救援志工團，籌畫救援陳情、召開記者會，並整理大量卷宗分析疑點，喚醒社會對司法冤獄事件的關注。

陳梅慧友人透露，10月初曾和陳及她謝姓男友用餐，席間陳娓娓道來近期在幫警方和地檢署處理「比較麻煩複雜的案件」，由於陳女單身育有兩名學齡前幼女，她返家照顧小孩直到哄睡後，打開筆電閱讀大量的非法虛擬貨幣錢包、金流資料成為她的日常，她無償默默的付出，希望能幫被害人多討回遭詐騙損失。

▲▼國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

友人回憶：陳女是心思很單純的人「沒有其他想法、找到她願意付出的目標就努力做，犧牲再多個人時間她都沒關係」「也不在乎金錢和世俗評價」，席間她還熱心分享如何研判虛幣金流的小常識，也列舉常見的虛幣詐騙投資邀約手法，但友人卻相當擔心她的健康情況「擔心她太忙、沒好好照顧自己」「她經手的重大案件太多、跟她對談間資訊會比較跳躍」。

除了全力投入第一線調查外，陳女也憑藉往年在司改會的經驗，積極想把虛擬貨幣稽核及法遵規範推動修法，她認為政府只有從制度、立法層面完善的規畫，才能杜絕台灣詐團、博弈、洗錢等非法行為透過虛幣洗錢的亂象「她有機會遇到立委就會講她的概念，甚至帶團隊成員去立委辦公室簡報」，她也先後到調查局、刑事局、台北、新北、台中地檢署教授虛幣金流調查分析技術。

面對政府包含金管會、數發部對包含第三方支付、幣商交易所納管的牛步化，她只能憑藉己身之力持志前行，甚至建立非法金流的預警黑名單，建議檢警把相關涉洗錢案的人頭公司、涉案人進行全面性的資料庫建置，友人追悼「她想做的事情太多、但沒想到人生無常」，陳女獻身打詐的火光就此熄滅。

曾任教過陳女的中山大學老師4日聽聞陳女車禍噩耗後，在臉書發文不捨追悼「謝謝妳當年修我的課，我會記得妳的。」

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關鍵字：

虛擬貨幣金融犯罪冤獄救援司法洩密

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