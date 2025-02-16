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新北冬季限定海味「黑毛」　東北角釣客頂風搏浪尋鮮

▲東北角釣客頂風搏浪尋黑毛魚。（圖／新北市漁業處提供）

▲寒風中的漁人精神，東北角釣客搏浪覓黑毛。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

寒風吹拂海面，潮汐漲落間激起陣陣浪花。東北角不僅是磯釣愛好者的天堂，更是品嚐頂級海鮮的絕佳去處。沿著濱海公路前行，隨處可見不畏海浪拍打礁石、濺起白色浪花的釣客，他們頂著海風與大海搏鬥，只為尋求春冬季限定的極品魚貨「黑毛」。新北市漁業處特別推薦，此時的黑毛正肥美，鮮嫩細緻的肉質總讓饕客流連忘返，來東北角旅遊絕對不能錯過！

新北市漁業處表示，黑毛是瓜子鱲的俗稱，為臺灣原生魚種，常出沒於浪大、水深寬闊的礁岩海域，其中新北市東北角的礁岩海域正是黑毛的主要棲息地。黑毛屬於雜食性魚類，幼魚階段偏肉食性，隨著消化系統成熟後逐漸轉為偏草食性，最喜歡食用大型海藻。春冬季節，礁岩上茂盛的海藻吸引黑毛聚集覓食，攝食海藻後，藻味累積在魚體內，使黑毛肉質帶有獨特的藻香，端上桌總能擄獲饕客的芳心。

▲東北角釣客頂風搏浪尋黑毛魚。（圖／新北市漁業處提供）

▲冬季限定的新鮮漁貨「黑毛」。

除了是釣客春冬季磯釣的主要魚種外，黑毛在養殖產業中也扮演著「工作魚」的重要角色。作為溫水性魚類，黑毛耐受溫度介於8至33℃之間，即使臺灣冬天寒流來襲，也不易凍傷或凍死，因此非常適合取代虱目魚，在文蛤池與蝦池中混合飼養，幫助清除池中附生的絲藻等藻類，穩定養殖環境，避免養殖物種受到藻類干擾而生長不良，從而提升養殖效率並降低成本。

卯澳船長小吃老闆陳景隆分享，春冬季限定的佳餚「黑毛」，透過簡單的清蒸方式就能輕鬆呈現美味。將新鮮黑毛去除鱗片、內臟後，平放於蒸盤上，抹上薄鹽，鋪上薑片，待水滾後放入蒸籠蒸煮10分鐘，淋上醬汁增添鮮味，最後搭配蔥絲，淋上滾燙熱油，一道充滿春冬季澎拜海味的美味料理便大功告成，令人垂涎三尺、難以忘懷。

新北市漁業處提醒，東北角海域漁業資源豐富，常吸引許多釣客前往，呼籲民眾從事磯釣活動時務必穿戴救生衣及防滑釘鞋等防護裝備，確保自身安全。同時，誠摯邀請大家來趟冬季東北角之旅，聆聽大自然氣勢磅礡的浪潮交響樂，欣賞最道地的漁村文化，並前往澳底、福隆、卯澳等地的海鮮餐廳，品嚐正當時的黑毛魚料理，與海洋一起共譜春冬美味饗宴！

▲東北角釣客頂風搏浪尋黑毛魚。（圖／新北市漁業處提供）

▲走訪卯澳漁村，品嚐正當季的「黑毛」。

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