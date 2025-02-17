穿梭風雨補書人！聽障志工李宜芸無聲奉獻　點亮萬里閱讀之光

▲「無聲世界」中的閱讀守護者，聽障志工李宜芸用書香溫暖萬里候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

穿梭在風雨中的補書人！新北市萬里區的公車候車亭，經常能見到一位揹著帆布袋的婦人，專心擦拭著候車亭的書香櫥窗，然後細心地補充書籍，確保等車的民眾隨時都有書可讀。今年64歲的李宜芸，是新北市立圖書館萬里分館的圖書志工，也是一位聽障者。無論天氣炎熱或寒冷，她總是穿梭在候車亭間，用行動傳遞閱讀的美好，讓更多人享受書香帶來的樂趣。她沒有因為聽障設限自己，反而透過服務，擴展了生命的價值。

50多歲時，李宜芸因不明原因逐漸失去雙耳聽力，世界瞬間變得寂靜無聲。聽不見的，不只是聲音，還有生活中的便利與人際間的交流，她一度陷入低潮。然而在書籍的陪伴下，她的心靈找到了平靜，並決定走出困境，成為圖書館志工。透過服務，她重拾自信，也在與館員和民眾的互動中，感受到世界的溫暖與善意。

萬里地區沒有書店，李宜芸希望盡自己的微薄之力，讓更多人透過閱讀獲得充實與快樂。新北市立圖書館館長吳佳珊表示，圖書志工是推廣閱讀的幕後功臣，李宜芸加入萬里分館志工後，不僅定期補充候車亭的書籍，還協助書籍整理、上架與排架等工作。儘管面臨聽力障礙，她仍以手語、書寫等方式克服溝通困難，展現無比的熱忱與毅力。

透過李宜芸的努力，閱讀的觸角延伸至候車亭，為等車的民眾帶來一份書香的陪伴。她用行動證明，即便世界無聲，仍然能夠透過閱讀與服務，連結更多溫暖，開創更廣闊的人生。新北市立圖書館也誠摯邀請熱愛閱讀的民眾，一同加入志工行列，讓書香傳遞得更遠、更廣。

新北市立圖書館總館暨各區分館2025年閱讀志工招募，2月16日起到3月9日止開放報名，服務內容包括讀者服務、圖書流通、館舍導覽介紹、中英文故事活動、學童課後陪讀服務、以及新住民志工等，預計招募200名，詳細志工招募資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8008。