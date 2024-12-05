扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了



▲國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖說下同／翻攝自陳梅慧臉書）



記者張君豪／台北報導

刑事局科技偵防中心謝姓偵查員遭台中某刑警具名檢舉，指謝男長期把詐騙案件資料交給女友涉嫌洩密，謝員及女友陳梅慧3日晚間遭台中地檢署以洩密案被告帶回偵辦，2人4日凌晨獲3萬元交保，未料搭UBER車北返途中卻發生重大車禍，陳女不幸身亡，刑事局指出，陳女長期貢獻分析調查幣流專長，甚至成為各司法機關的洗錢防制偵查技術講師，今天下午將召開記者會公開表達哀悼、痛心之意。

熟稔陳女的友人回憶，陳女從中山大學生物科技系畢業後，熱心的她密切關懷社會議題，陳女斜槓人生就此展開，她在民間司改會任職長達10年、曾為徐自強冤獄案四處奔走陳情研讀相關法律，2022年起台灣爆發詐團勾結柬埔寨人口販運案件，她加入反詐騙NOG團體，積極陳情營救被害人。

她發現上述人口販運案件，詐團及人蛇集團都利用俗稱「快車」地下匯兌、非法第三方支付移動金流，最終轉存入虛擬貨幣帳戶、加上很多投資詐騙被害人贓款也透過虛擬貨幣洗錢，她發現加密貨幣金流是台灣重大犯罪的最終關鍵，陳決定開始自學幣流分析技術，廢寢忘食研發出自己的幣流分析調查技術。

最終她成為台灣虛擬貨幣公司的首席虛擬貨幣犯罪調查師，並無償幫司法警察、調查官、檢察官分析詐團金流，義務幫包含刑事局等警察機關、調查局、各地檢察署上課分享追查幣流方法，檢警查緝詐團的盲點被她打開。





陳女並與XREX虛擬貨幣交易所開發區塊鏈錢包地址查詢，無償提供給檢警人員調查使用，陳女透過虛幣HASH編碼特徵追蹤，開發可以追查可疑錢包去向的金流分析技術，導致詐團、博弈集團、黑幫洗錢金流無所遁形，刑事局及全台警察機關接受她和其他虛幣分析師指導下，掌握關鍵技術，警方今年成立「虛擬貨幣凍結查扣專案」大力掃蕩虛擬貨幣市場亂象。

在陳女及其他熱心幣流分析師建構可行的虛擬貨幣金流分析策略和調查模型成熟後，刑事局及全台警方今年圈存包含詐騙、博弈、洗錢集團等不法金流統計最少達93億元新台幣等值的虛擬貨幣，這是全台警方在打擊詐團犯罪上的重大勝利。

據傳陳女與合作檢警團隊期許，希望今年過完前，能攔下凍結詐團百億元贓款，她耗費工作之餘的時間協助勾稽分析詐團金流，希望能幫到被詐騙被害民眾「我們能攔阻越多贓款，被害人就有機會拿部分回被騙的錢」，警界惋惜：可惜MIFFY（陳女的英文名字）她自己看不到了。

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