　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025台越同樂在新北　歌手範長展現親民電暈全場

▲2025台越同樂在新北。（圖／新北市勞工局提供）

▲2025台越同樂在新北。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局於今（16日）在板橋車站前廣場舉辦「2025台越同樂在新北」活動，邀請新二代歌手桃子和知名歌手範長（Phạm Trưởng）輪番獻唱。範長登場後，台下瞬間成為一片手機海，他還邀請全場觀眾大合照，讓3千位越南移工度過愉快的一天。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市的外籍勞工已達到9萬1千餘人，其中越南勞工有3萬2千餘人，越南新住民也有2萬1千餘人。他非常感謝越南朋友對新北市經濟發展及家庭照顧的付出與貢獻。越南和台灣同樣慶祝農曆新年，陳瑞嘉祝福大家新年快樂，並希望大家能盡情品嚐家鄉美食、參與慈濟健檢及免費義剪，享受屬於他們的盛會，祝福大家都有愉快的一天。

▲2025台越同樂在新北。（圖／新北市勞工局提供）

活動由22歲的新二代胡佳㜫和哈囉越南舞蹈團揭開序幕。台越混血歌手桃子（Đào tử）演唱越、英、中混搭的饒舌創作歌曲，深受現場觀眾喜愛。壓軸登場的範長一出場便引發了現場一片手機海，他展現了全方位抒情混合電音唱跳歌手的魅力，甚至跳下舞台與移工擊掌，氣氛熱烈。

有趣的是，站前廣場兩側正值換葉期的黃連木，輕風拂來，彷彿為活動撒花。範長不僅免費加碼多唱了20多分鐘，最後還開放現場移工上台合照，被層層歌迷團團圍住，展現了親民性格，也為活動畫下最美麗的句點。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►未獲代課教師聘任　男打4通電話嗆「炸掉學校」！被逮3萬交保

►上工4天就沒命！逾期泰女拒被丟包　慘遭闆娘狠殺27刀棄屍山區

►亂摸6歲孫下體！被隔壁水果攤老闆娘拍下鐵證　變態阿公慘了

►砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金賽綸生前最後IG動態是「已故好友文彬」
台灣人最愛通訊軟體揭曉！　輾壓FB、IG
金賽綸遺體被友人發現　警方：考慮家屬心情，不要寫死因
獨／爆料者再揭日春木瓜牛奶「積欠薪水」
馬斯克Grok 3要來了　自豪地表最聰明AI

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北冬季限定海味「黑毛」　東北角釣客頂風搏浪尋鮮

2025台越同樂在新北　歌手範長展現親民電暈全場

台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府：持續精進疏運措施

救國團台東縣主任委員交接　葛永光期許台東更具年輕活力

台東天官堂「過七星橋」　陳瑩、莊瑞雄體驗踏橋轉運祈平安

2025台灣燈會在桃園人潮擠爆　市府啟動精進疏運措施

帶環保餐具逛台灣燈會市集　吃美食抽節能家電

清境奔羊節2／14情人節登場　2000遊客偕114對綿羊浪漫奔馳

還有7天！2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會　人潮擠爆燈區

2025台南月津港燈節精彩落幕　88萬人同慶15周年

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

新北冬季限定海味「黑毛」　東北角釣客頂風搏浪尋鮮

2025台越同樂在新北　歌手範長展現親民電暈全場

台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府：持續精進疏運措施

救國團台東縣主任委員交接　葛永光期許台東更具年輕活力

台東天官堂「過七星橋」　陳瑩、莊瑞雄體驗踏橋轉運祈平安

2025台灣燈會在桃園人潮擠爆　市府啟動精進疏運措施

帶環保餐具逛台灣燈會市集　吃美食抽節能家電

清境奔羊節2／14情人節登場　2000遊客偕114對綿羊浪漫奔馳

還有7天！2025台灣燈會寶可夢首場快閃見面會　人潮擠爆燈區

2025台南月津港燈節精彩落幕　88萬人同慶15周年

國道狂飆158公里挨罰1.2萬！他辯「小腿抽筋」求撤銷　結果出爐

千千飛英國「嚐暗黑料理」見結帳金額嚇傻！　尬笑：想說小吃一下

金賽綸生前最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：在天上團聚了

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓FB、IG

《聯盟戰棋》國際賽遇BUG「首次重賽」　粉絲炸鍋湧選手台狂噴不公平

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

獨／控日春木瓜牛奶用爛水果、過期牛奶　爆料者再揭：還欠薪水

新北冬季限定海味「黑毛」　東北角釣客頂風搏浪尋鮮

洩天機幫朋友擋大劫！他肺結節「突增大8倍」　醫檢查看傻

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

地方熱門新聞

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台中稽查全市百貨賣場　抓到2間不合格

台灣燈會週六逾220萬人次塞爆燈區

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

台灣燈會湧逾140萬人次　桃市疏導人車

快訊／霧鎖金門！　小三通今早暫停航駛

台南新營新東路橋地下機車道撞死人肇事逃逸網友懸賞緝兇

台東蘭嶼鄉長補選　吳清美獲623票當選

台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府回應了

台灣燈會人潮爆　桃捷區間車調度

台東環保局攜手8宮廟推「菸蒂不落地」

台灣燈會人潮擠爆　桃市府啟動精進疏運措施

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

台南山上花園水道博物館櫻木花道花況可期

更多熱門

相關新聞

昌赴新北座談　陳世軒：發掘2026人選

昌赴新北座談　陳世軒：發掘2026人選

民眾黨新北市黨部於今（16日）下午舉辦2025首場新北幹部座談，邀請新任黨主席黃國昌、秘書長周榆修出席，希望強化黨中央與地方幹部的溝通交流，讓地方的聲音能直接傳達給黨中央；而新北市黨部主委陳世軒也報告，新北市黨部2025年的年度規劃，為未來在新北市的發展奠定更穩固的基礎，並積極準備2026地方大選。

黃國昌曝2026新北規劃　這3區要有議員

黃國昌曝2026新北規劃　這3區要有議員

未獲代課教師聘任　男打4通電話嗆「炸掉學校」

未獲代課教師聘任　男打4通電話嗆「炸掉學校」

國小課輔師2個月領嘸薪！新北教育局道歉

國小課輔師2個月領嘸薪！新北教育局道歉

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

關鍵字：

勞工局新北市台越同樂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

30歲女橫紋肌溶解症　醫看「整天行程」懂了

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

金賽綸驟逝家中！　警方回應了

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面