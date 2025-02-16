2025台越同樂在新北　歌手範長展現親民電暈全場

▲2025台越同樂在新北。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局於今（16日）在板橋車站前廣場舉辦「2025台越同樂在新北」活動，邀請新二代歌手桃子和知名歌手範長（Phạm Trưởng）輪番獻唱。範長登場後，台下瞬間成為一片手機海，他還邀請全場觀眾大合照，讓3千位越南移工度過愉快的一天。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市的外籍勞工已達到9萬1千餘人，其中越南勞工有3萬2千餘人，越南新住民也有2萬1千餘人。他非常感謝越南朋友對新北市經濟發展及家庭照顧的付出與貢獻。越南和台灣同樣慶祝農曆新年，陳瑞嘉祝福大家新年快樂，並希望大家能盡情品嚐家鄉美食、參與慈濟健檢及免費義剪，享受屬於他們的盛會，祝福大家都有愉快的一天。

活動由22歲的新二代胡佳㜫和哈囉越南舞蹈團揭開序幕。台越混血歌手桃子（Đào tử）演唱越、英、中混搭的饒舌創作歌曲，深受現場觀眾喜愛。壓軸登場的範長一出場便引發了現場一片手機海，他展現了全方位抒情混合電音唱跳歌手的魅力，甚至跳下舞台與移工擊掌，氣氛熱烈。

有趣的是，站前廣場兩側正值換葉期的黃連木，輕風拂來，彷彿為活動撒花。範長不僅免費加碼多唱了20多分鐘，最後還開放現場移工上台合照，被層層歌迷團團圍住，展現了親民性格，也為活動畫下最美麗的句點。