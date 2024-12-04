快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡



▲刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）



記者張君豪／台北報導

台中地檢署偵辦詐團洗錢案件，意外查出刑事局打詐情資研析中心的詐團洗錢監控資料居然外流！台中地檢署派員3日到刑事局科技犯罪防制中心搜索，以涉犯洩密罪嫌並帶走一名現職科偵中隊的外勤謝姓偵查員（31）歲，並同步搜索住家並約談謝員女友到案，今晨台中地檢署諭知謝員3萬元交保候傳，但謝員與女友搭車北返途中，車輛卻在國道中山高新竹路段發生重大車禍，謝員女友傷勢嚴重送醫後宣告死亡。

據了解，任職刑事局科偵中隊的謝姓偵查員曾任職該局中部打擊犯罪中心；半年前調任刑事局本部打詐情資研析中心，負責分析監控詐團金流和洗錢趨勢，外傳謝員女友也是專業的虛擬貨幣區塊鏈及虛幣洗錢分析師，兩人的工作可謂相得益彰，並可互相交流啟發。

警界人士透露，謝員可能因把涉及刑案偵辦的詐團洗錢資料交給女友研究分析，甚至便宜行事委請女友幫忙製作相關分析情資和司法文件報告，知情者說謝員的出發點僅是讓工作透過外部專家參與以臻完善，加上女友也有協助司法機關分析詐團、洗錢集團金流實務經驗，謝員認為行為並無不妥。

但日前謝員委託女友分析詐團贓款金流情資的行為遭同事檢舉，刑事局政風室獲報後立案報請台中地檢署指揮偵辦，案情經過半年以上調查，檢察官認為謝員行為有觸犯洩密之虞，3日晚間發動搜索並約談謝員及其女友到案。

謝員遭檢舉時任職該局中部打擊犯罪中心、後來因打詐工作表現甚佳、調任刑事局本部打詐情資研析中心，並於12月初調任該局科技研發科所屬科偵中隊，經檢察官徹夜複訊後謝員諭知3萬元交保候傳，未料他和女友搭車北返途中，今晨3時許，車輛在國道中山高新竹段遇上6車追撞嚴重車禍，謝員陳姓女友傷重身亡，謝員也因傷送醫治療。

對此刑事局表示：尊重司法調查，秉持勿枉勿縱原則不包庇不護短，但若同仁立意良善，籲請檢察機關兼顧當事人權益、以維司法公正。



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