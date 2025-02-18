美俄談判即將展開　國務卿魯比歐飛抵沙烏地阿拉伯

▲魯比歐飛抵沙烏地阿拉伯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯政府宣布，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於18日（周二）與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）及其他高層官員會談，討論結束烏克蘭戰爭以及全面恢復美俄關係。

路透社報導，魯比歐已於17日（周一）抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和中東特使魏科夫（Steve Witkoff）也預計於當天稍晚抵達，與俄方展開會談。這將是俄美高層官員多年來首次面對面會談，並可能為美俄領導人會晤鋪路。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示，拉夫羅夫及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）將飛往利雅德，並於周二與美方官員會談。

「這次會談的首要重點是恢復俄美之間的整體關係」，佩斯科夫強調。「同時，這場會談也將著重於烏克蘭和平談判的籌備工作，以及可能促成美俄領袖峰會。」

佩斯科夫拒絕評論俄羅斯主權財富基金負責人季米特里耶夫（Kirill Dmitriev）是否將與美方代表會面。

當被問及普丁與美國總統川普（Donald Trump）是否可能於本月底在沙烏地阿拉伯舉行會談時，佩斯科夫則未正面回應。