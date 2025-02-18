　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲美中對抗。（圖／路透）

文／中央社

美國共和黨籍聯邦參議員柯頓將發表關於中國的新書，他今天說，中國在打造由其主導的世界，以取代美國。他希望這本書對美國人敲響警鐘，以能瞭解中國實際上比他們想像的更糟、更危險。

美國雜誌「國家評論」（National Review）今天報導柯頓（Tom Cotton）的新書「關於中國，你不能說的7件事」（Seven Things You Can’t Say About China，暫譯），該書18日上架，柯頓也接受福斯新聞（Fox News）訪問。

柯頓是阿肯色州的參議員，他自2015年進入參議院，目前是參院情報委員會主席。

中國外交部長王毅近日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，再度倡導「多極化」的國際秩序。柯頓向福斯新聞指出，中國實際上在做的事，並非如此，而是要建立一個由中國主導的世界，希望其他國家不得不隨中國的節奏起舞。

柯頓表示，希望這本書對美國人敲響警鐘，讓他們能瞭解，不論他們對中國的看法如何，「通常都相當負面」，中國在做的事比很多美國人知道的更糟、更危險。

柯頓在不同的訪問中都強調，中國數十年來一直針對美國發動經濟大戰，手段包括補貼中國企業、向美國傾銷、試圖壟斷關鍵的全球製造業市場，以及透過網攻、傳統間諜活動和強制技術轉讓等方式，攻擊美國的企業和勞工。

他說，中國以這些操縱內部市場手段取得的不義之財，快速發展其軍事能力，很明顯都是針對美國。中國想要一切，想在軍事或經濟上取代美國，成為主導全球的超級大國。中國在美國政府、校園、商業界，都有試圖影響美國的行動。

「國家評論」報導，柯頓在書中提到，中國利用與美國地方政府成立姐妹市協議，阻止美國人接觸中國異議人士。他也提到紐約市長亞當斯（Eric Adams）曾在中國的壓力下，缺席一場歡迎台灣總統的宴會。

關於亞當斯的事件，於2024年4月由「國家評論」率先報導。

該媒體依紐約州資訊自由法（Freedom of Information Law）的訊息揭露，2023年3月時任台灣總統蔡英文過境紐約參加曼哈頓舉行的僑宴，亞當斯未現身，時任中國駐紐約總領事黃屏事前警告他，他若出席僑宴將影響中國與紐約的友誼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！醫警告：通常已是2、3期
去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威
獨／《雅量》作家之子爆婚變！妻控施暴+吸毒　他展開反擊
新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸「看到消息眼眶泛淚」

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸「看到消息眼眶泛淚」

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

今「雨水」5禁忌　3生肖遇水則發

李珠珢「戴眼鏡」化身小祕書　萬人朝聖瘋喊無瑕疵

回憶－1！天母37年老店「加來川湘菜館」驚傳3／2熄燈

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

人工智慧的友誼　AI聊天機器人能否填補人類孤獨？

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

聲樂老師Rozette現身林俊傑演唱會！　合唱一開口「震撼到全場驚呼」

國際熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸

女模遭逼吸毒亡　中國金主逃跑最重關10年

2025最佳經濟艙出爐！它靠廁所&飛機餐奪冠

川普談判擬排除烏克蘭　澤倫斯基提「3條件」

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

女長期戴降噪耳機　無法上課約會泡湯

芭蕾少女「瘦成皮包骨」　爸媽入獄

溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻

外送員冒雪送餐　收到百萬小費

天花板探出「詭異手」　專家警告：別靠近

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

更多熱門

相關新聞

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

路透社引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億（約新台幣2292億元）至100億美元（約新台幣3274億元）的軍武，期盼在中國持續對台施加軍事壓力之際贏得美國總統川普政府的支持。

美國務院刪除「不支持台獨」字樣　對台灣是正向好消息

美國務院刪除「不支持台獨」字樣　對台灣是正向好消息

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

以色列違反「加薩停火協定」　哈瑪斯提交報告揭示真相

以色列違反「加薩停火協定」　哈瑪斯提交報告揭示真相

川普談判擬排除烏克蘭　澤倫斯基提「3條件」

川普談判擬排除烏克蘭　澤倫斯基提「3條件」

關鍵字：

美國共和黨參議員柯頓北美要聞中國Tom Cotton

讀者迴響

熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

即／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

「全聯先生」神隱2年多回歸了

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

2NE1朴春示愛李敏鎬惹火粉絲！被要求「退出團體活動」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面