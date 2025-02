共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

▲美中對抗。(圖/路透)



文/中央社

美國共和黨籍聯邦參議員柯頓將發表關於中國的新書,他今天說,中國在打造由其主導的世界,以取代美國。他希望這本書對美國人敲響警鐘,以能瞭解中國實際上比他們想像的更糟、更危險。

美國雜誌「國家評論」(National Review)今天報導柯頓(Tom Cotton)的新書「關於中國,你不能說的7件事」(Seven Things You Can’t Say About China,暫譯),該書18日上架,柯頓也接受福斯新聞(Fox News)訪問。

柯頓是阿肯色州的參議員,他自2015年進入參議院,目前是參院情報委員會主席。

中國外交部長王毅近日在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上,再度倡導「多極化」的國際秩序。柯頓向福斯新聞指出,中國實際上在做的事,並非如此,而是要建立一個由中國主導的世界,希望其他國家不得不隨中國的節奏起舞。

柯頓表示,希望這本書對美國人敲響警鐘,讓他們能瞭解,不論他們對中國的看法如何,「通常都相當負面」,中國在做的事比很多美國人知道的更糟、更危險。

柯頓在不同的訪問中都強調,中國數十年來一直針對美國發動經濟大戰,手段包括補貼中國企業、向美國傾銷、試圖壟斷關鍵的全球製造業市場,以及透過網攻、傳統間諜活動和強制技術轉讓等方式,攻擊美國的企業和勞工。

他說,中國以這些操縱內部市場手段取得的不義之財,快速發展其軍事能力,很明顯都是針對美國。中國想要一切,想在軍事或經濟上取代美國,成為主導全球的超級大國。中國在美國政府、校園、商業界,都有試圖影響美國的行動。

「國家評論」報導,柯頓在書中提到,中國利用與美國地方政府成立姐妹市協議,阻止美國人接觸中國異議人士。他也提到紐約市長亞當斯(Eric Adams)曾在中國的壓力下,缺席一場歡迎台灣總統的宴會。

關於亞當斯的事件,於2024年4月由「國家評論」率先報導。

該媒體依紐約州資訊自由法(Freedom of Information Law)的訊息揭露,2023年3月時任台灣總統蔡英文過境紐約參加曼哈頓舉行的僑宴,亞當斯未現身,時任中國駐紐約總領事黃屏事前警告他,他若出席僑宴將影響中國與紐約的友誼。