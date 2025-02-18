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否認出席美俄會談　澤倫斯基：不承認「烏克蘭不在場」的協議

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基表示，烏克蘭沒有收到任何會談的相關訊息，也不會參與其中。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯與美國高層官員將於18日展開會談，討論如何結束俄烏戰爭，然而烏克蘭與歐洲卻未受邀參與。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強硬表示，「烏克蘭不會承認任何未經我們參與的協議。」

根據《衛報》報導，美俄將於18日在沙烏地阿拉伯進行會談，是雙方自戰爭爆發以來最高層級的面對面談話，被視為是在替美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的未來峰會鋪路。

澤倫斯基於17日重申，烏克蘭沒有收到任何相關訊息，也不會參與其中，「任何未經烏克蘭參與的談判都不會有結果，如果我們不在場的話，我們無法承認任何關於我們的協議。」

澤倫斯基目前正在阿拉伯聯合大公國國是訪問，並預計於19日前往沙烏地阿拉伯，但他也強調，此行美俄會談毫無關係，「再說一次，我的訪問與那場會談毫無關係。不過，我到了沙烏地阿拉伯之後，會詢問國王陛下，他對這場談判的內容了解多少。」

▲▼美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）飛抵阿拉伯聯合大公國。（圖／路透）

▲美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）飛抵沙烏地阿拉伯。（圖／路透）

此外，澤倫斯基宣布，美國烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）將於20日訪問基輔，他計劃帶凱洛格前往前線，與烏克蘭總司令西爾斯基上將（Oleksandr Syrskyi）會面。

澤倫斯基也重申，烏克蘭的未來不該由他國私下決定，歐洲國家也必須參與談判。此外，他未排除中國參與的可能性，但強調只有能提供安全保障、真正阻止俄羅斯侵略的國家才能進入談判桌。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會談前夕指出，俄方不會讓出任何領土，並再次強調2022年吞併的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區仍屬俄羅斯領土。他直言，俄方願意聆聽美國立場，但歐洲無權參與談判。

面對這場不透明的談判，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已在巴黎召集歐洲領導人舉行緊急會議。一名資深歐洲官員向《衛報》透露，「我們覺得自己總是被蒙在鼓裡。目前我們只能努力跟上談判進展，並展現我們能帶來什麼價值。」

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