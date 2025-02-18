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馬斯克政府效率部門恐遭「臨時禁制令」　法官24小時內將裁決

▲特斯拉創辦人馬斯克在川普政府中率領政府效率部門。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克在川普政府中率領政府效率部門。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦法官楚特坎（Tanya Chutkan）17日對馬斯克（Elon Musk）及其主導的政府效率部門（Department of Government Efficiency, DOGE）權限提出質疑，但對於14個州試圖阻止DOGE獲取敏感數據並解雇聯邦機構員工的請求，則抱持懷疑態度。

美聯社報導，法官楚特坎在聽證會上審理了14個州提起的臨時禁制令（TRO）請求，該請求旨在限制馬斯克在美國總統川普（Donald Trump）主導的聯邦政府精簡計畫中的權力。楚特坎表示，她將在24小時內做出裁決。

川普政府任命馬斯克領導DOGE，目標是大規模裁減聯邦公務員，並縮減或終止特定計畫。政府已裁撤試用期內的公務員，川普更透過行政命令指示各機構首長規劃大規模裁員計畫。

14個民主黨執政州的司法部長提起訴訟，指控馬斯克擁有「不受限制的權力」，並試圖阻止DOGE解雇員工或存取聯邦人事管理局（OPM）及6個聯邦機構（包含衛生與公共服務部、教育部、能源部、交通部、勞工部及商務部）的數據。

這些司法部長認為，依據美國憲法，DOGE僅能由經過參議院確認的官員領導，而非私人企業家，此外，他們還強調公民對敏感數據處理的安全性存有疑慮。然而，美國司法部則反駁稱，DOGE僅為「顧問角色」，無需參議院批准即可獲取政府數據，且這些州未能證明DOGE的行動對其造成直接傷害。

司法部律師格雷佛（Harry Graver）表示，「我的對手至今未能提供任何證據來證明馬斯克擁有正式或實質的政府決策權力，因為根本不存在這種權力。」

楚特坎對此說法表達懷疑，直言，「我不同意你的觀點。」但她也補充說，這是本案審理的核心問題。儘管楚特坎對是否頒布臨時禁制令持保留態度，她對部分州政府的法律主張表示認同。

楚特坎表示，「這起訴訟的核心問題之一，在於一名私人公民竟然能夠指揮一個不屬於聯邦機構的組織，卻擁有存取整個聯邦政府數據、解雇或僱用公務員、終止計畫等權力，且似乎沒有任何國會監督。」

此外，楚特坎指出，DOGE的行動毫無章法，使得各州政府難以預測下一步變動。她要求司法部提供過去及未來的裁員計畫，以評估DOGE的行動是否缺乏秩序性，「DOGE在這方面的行動極不穩定且缺乏一致性，我無法判斷這是有意為之，還是因為其職責範圍過於龐大所導致。」

目前，本案仍在審理中，預計24小時內將有進一步裁決。

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