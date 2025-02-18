　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲我國此前已向美國採購數套海馬斯火箭系統。（圖／達志／美聯社）

文／中央社

路透社引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億（約新台幣2292億元）至100億美元（約新台幣3274億元）的軍武，期盼在中國持續對台施加軍事壓力之際贏得美國總統川普政府的支持。

有3位不具名的知情消息人士向路透社透露，台灣正在跟華府方面商談軍購。

其中一名消息人士聲稱，這項軍購計畫目的是向美國表明台灣致力於防務。

另一位消息人士指出，該軍購計畫將包含岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭。

這名消息人士還說：「如果金額低於80億美元，我會相當驚訝。應該介於70億至100億美元之間。」

白宮沒有立即回覆路透社的置評請求。美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。

針對軍購具體內容，台灣國防部拒絕評論，但表示正致力於發展國防。

國防部提到，能落實強化軍隊目標的任何武器和軍備，都被列為出價購買目標。

第3位知情人士指出，台灣計劃提出一項特別國防預算，優先著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。

其中一名消息人士還說，台灣不認為川普（Donald Trump）正尋求與中國國家主席習近平達成出賣台灣利益的「大交易」。該消息人士稱，川普更關心的是要對半導體課徵關稅。

另外，這3位消息人士向路透社表示，儘管美國其他外交職位有重大調整，但美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）將續任現職。

路透社詢問谷立言的職務狀況，美國國務院則沒有立即回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！醫警告：通常已是2、3期
去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威
獨／《雅量》作家之子爆婚變！妻控施暴+吸毒　他展開反擊
新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸「看到消息眼眶泛淚」

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

路透：台灣考慮向美國採購2300億至3300億元軍武

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸「看到消息眼眶泛淚」

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

今「雨水」5禁忌　3生肖遇水則發

李珠珢「戴眼鏡」化身小祕書　萬人朝聖瘋喊無瑕疵

回憶－1！天母37年老店「加來川湘菜館」驚傳3／2熄燈

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

人工智慧的友誼　AI聊天機器人能否填補人類孤獨？

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

極限職業：SJ隊長 利特被抽考成員生日XD

國際熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸

女模遭逼吸毒亡　中國金主逃跑最重關10年

2025最佳經濟艙出爐！它靠廁所&飛機餐奪冠

川普談判擬排除烏克蘭　澤倫斯基提「3條件」

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

女長期戴降噪耳機　無法上課約會泡湯

芭蕾少女「瘦成皮包骨」　爸媽入獄

溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻

外送員冒雪送餐　收到百萬小費

天花板探出「詭異手」　專家警告：別靠近

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

更多熱門

相關新聞

美國務院刪除「不支持台獨」字樣　對台灣是正向好消息

美國務院刪除「不支持台獨」字樣　對台灣是正向好消息

美國國務院於13日更新官網的美台關係現況（Fact Sheet），其中引人矚目的是，刪除長年來的「不支持台獨」文字。這對台灣來說是一個很正向的好消息！

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸

日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸

以色列違反「加薩停火協定」　哈瑪斯提交報告揭示真相

以色列違反「加薩停火協定」　哈瑪斯提交報告揭示真相

台積電帶頭！工研院：台灣半導體產值　2025年衝6兆

台積電帶頭！工研院：台灣半導體產值　2025年衝6兆

日本戶籍可登記台灣　旅日台人：等好久了

日本戶籍可登記台灣　旅日台人：等好久了

關鍵字：

台灣美國國防軍武

讀者迴響

熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

即／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

「全聯先生」神隱2年多回歸了

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

2NE1朴春示愛李敏鎬惹火粉絲！被要求「退出團體活動」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面