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九族櫻花祭櫻花茶會情人節登場　菲籍男掏鑽戒跪地求婚成功

▲菲律賓情侶參加九族櫻花祭櫻花茶會並求婚成功。（圖／九族文化村提供，下同）

▲菲律賓情侶參加九族櫻花祭櫻花茶會並求婚成功。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村櫻花祭活動於2月14日情人節舉辦第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行，在魚池鄉公所和日月潭茶文化推廣協會的協辦下，25位茶師擺下茶席，沖泡魚池鄉特色紅茶「台茶18號紅玉」招待賞櫻的遊客；其中一對來自菲律賓的情侶，男生突然拿出鑽戒跪地求婚，讓女生現場飆淚答應，也感動在場所有人。

經過連下二天綿綿春雨的天氣，當天雨勢在茶會開始前驟然停止，在魚池鄉長劉啟帆、南投縣政府機要秘書黃馨瑩、縣議員石慶龍、魚池鄉代表會副主席王若嵐和各村村長的主持下，茶師以「白色戀人」做主題，進行浪漫的情人節進場儀式，與伴侶們互道「情人節快樂」，眾人也一起圈手跳舞，並由主辦單位宣布茶會開始。

▲九族櫻花祭第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行。（圖／九族文化村提供）

▲九族櫻花祭第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行。（圖／九族文化村提供）

▲九族櫻花祭第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行。（圖／九族文化村提供）

茶會席間搭配演奏家鍾於叡帶來的三味線音樂，邀請遊客免費入席，享受賞櫻花、喝好茶、聽好歌並牽手跳舞的浪漫茶會；有來自美國加州的一群外國友人偶然與會，喝到在地的好茶時頻頻稱讚，也有來自嘉義的朋友因拿到薪傳獎得主王宏隆的墨寶，不斷感謝主辦單位。

▲九族櫻花祭第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行。（圖／九族文化村提供）

▲九族櫻花祭第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行。（圖／九族文化村提供）

▲九族櫻花祭第一場茶會，在俗稱「白色戀人」的台灣雪櫻櫻花林舉行。（圖／九族文化村提供）

活動最後的驚喜是菲律賓戀人選擇在「白色戀人」櫻花茶會的三味線演奏舞台前求婚成功，讓演奏進行中的鍾於叡也開心地尖叫，除為這對新人感到特別高興，並表示來九族度過了非常特別的情人節。

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