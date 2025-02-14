情侶氣爆後搭車到新光三越！Uber司機一聽原因「直接退錢」

▲新光三越氣爆造成嚴重傷亡。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4人死亡、超過30人輕重傷。對此，有名Uber司機分享，事故發生以後，有對小情侶打算前往現場，他一聽前去的原因，立即表明「不收你們錢」，離奇的事件在網路上引起一片罵聲。

這名Uber司機在Threads上表示，事故發生以後，他接到了一張訂單，乘客是一對小情侶。順利接到乘客以後，司機發現，小情侶要去的目的地是新光三越，於是趕忙出言提醒，「那邊應該正在封鎖喔！」

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這時女乘客聽完以後，立即告知「沒關係，那放我們在附近下車就好」，男乘客則是回應「發生這麼大的事情，想去朝聖」。司機聽完2人的說法，立即表明「這趟我不收你們錢，等等會退錢給你們」，原因是「感覺拿你們的錢會衰」。

▲新光三越氣爆造成嚴重傷亡。（資料照／記者許權毅攝）



不過，這對情侶聽完司機的說法，似乎不懂話中有話，只是開心直呼「哇～這麼好」，下車後還不斷道謝，讓司機相當無言，「沒意識到我在酸他們」。

不少網友看完司機的經歷，忍不住出言痛罵，「災難現場講出『朝聖』兩個字的人，真的沒有靈魂」、「朝聖是X小…不會想拍小紅書或抖音吧」、「我女兒要是變這樣，我一定巴下去」、「我以為危險的地方不要去是種常識」、「講這種話的人很狀況外，也很沒有同理心-__- 是我家人我會覺得丟臉死。」