桃園燈會辛苦執勤！分局長送巧克力　過不一樣的西洋情人節

▲桃園燈會期間，中壢警分局長林鼎泰(中)送給同仁金沙巧克力慰勞，中原商圈發展促進會也致贈飲料與熱食為執勤員警打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025臺灣燈會在桃園」在中壢青埔地區開展，今（14）日適值西洋情人節，中壢警分局長林鼎泰上午準備金莎巧克力贈與第一線執勤同仁，慰勞執勤情人節增添些許甜蜜；龜山警分局分局長也致贈巧克力給在燈會現場執勤同仁，慰勞同仁犧牲陪伴另一半時間，同時預祝同仁佳節快樂。

今天是西洋情人節，也是桃園燈會開幕後第二天，燈會現場除有大批人潮賞燈外，中壢警分局長林鼎泰也特別帶來金沙巧克力致贈現場執勤同仁，並預祝同仁佳節愉快。下午3時許，轄區中原商圈發展促進會理事長鍾武燈、創會理事長陳嘉星等人會同市議員張曉昀等人帶來熱食與飲料，慰勞燈會期間執勤員警辛勞，以表達對警方辛勞敬意與支持。

值得一提的是，中原商圈獲選參加2026臺灣設計展，促進會帶來熱食由中原商圈知名餐飲店欣馥香蛋包飯吳國華老闆夫妻提供200人份關東煮美食，身兼促進會常務監事也是中原戲院旁青蛙QQ飲料店業者葉佳豪，也提供190杯超高人氣手搖飲料，讓辛勞執勤的警察同仁們有豐富的補給。

▲桃園燈會期間，龜山警分局長張鶴瓊(左一)送給同仁金沙巧克力慰勞，感謝燈會執勤員警犧牲陪伴另一半時間辛苦執勤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，龜山警分局分局長張鶴瓊也準備金莎巧克力，送給燈會執勤員警同仁，感謝第一線同仁犧牲與情人、妻子、家人歡聚時光在燈會現場執勤辛勞。希望做為情人節小禮物，送給另一半分享。

分局長張鶴瓊表示，浪漫的西洋情人節，但第一線警察卻必須在街頭執勤維護治安及交通，感謝警眷體諒另一半在重要的日子沒辦法陪伴，所以才幫忙勤務中員警代為準備情人節禮物，送給情人、妻子讓感情和樂及幸福。