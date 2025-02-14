新光三越氣爆！澳門1家7人遇2死5傷　紅十字會來台協助家屬

▲新光三越氣爆，造成澳門1家7口2死1重傷4人輕傷，澳門紅十字會來台協助家屬。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陸運陞、劉人豪／台中報導



台中市新光三越昨（13）日上午11時發生嚴重氣爆事件，來自澳門1家7口自由行遊客，徒步經過受到波及，造成2死1重傷4人輕傷，澳門旅遊局指出，旅遊危機協助小組13日將隨澳門紅十字會前往台灣為死者家屬和傷者提供適切協助。今（14）日澳門紅十字會趕抵殯儀館，協助家屬處理後續事宜以及進行翻譯工作。

澳門特區政府得知事件後，第一時間跨部會成立緊急應變中心，澳門官方相關代表人員於13日來台，今由澳門官方陪家屬一起前往台灣處理相關事宜，由部分直系或旁系血親先來台處理事務，該起事件造成一家7口不同程度傷亡，原本插管治療的2歲小曾孫女晚間救回，其他受輕傷家屬必須觀察治療，以及往生家屬遺體如何處置，牽涉事務十分繁瑣。

澳門旅遊局表示，旅遊危機協助小組13日將隨澳門紅十字會前往當地，為死者家屬和傷者提供適切協助。小組持續跟進事件，一直與家屬保持聯繫，並與澳門紅十字會、相關組織和單位保持緊密聯繫。今下午3時許，澳門紅十字會趕抵殯儀館，協助家屬處理後續事宜以及進行翻譯工作。