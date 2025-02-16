男友天天請手搖飲！女友1招突襲「竟變iPhone16」　萬人看傻

▲女友話術成功。（圖／翻攝加藤軍台灣粉絲團 2.0）



網搜小組／劉維榛報導

想要iPhone，短短2句就能話術成功！一名女友撒嬌問男友，「願意連續3年請我喝可不可紅茶嗎？」男友爽快答應後，豈料女友秒計算，「36分期零利率，一天不到40元，等於換到 iPhone 16 Pro Max！」讓網友笑虧：「妹子太會算！」還釣出可不可官方回應：「把我當什麼？」笑翻眾人。

加藤軍粉絲團2.0在Threads分享一張情侶對話，可見女方撒嬌詢問「願不願意連續3年，請我喝可不可紅茶？」男生已讀後毫不猶豫答應，「一杯才40元沒問題的」。

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殊不知女友根本有備而來，直呼這樣就可以換到一支iPhone 16 Pro Max 256G，售價4萬890元，「36期免利息， 一天不用40元」。讓小編不禁笑虧，這位妹子很懂要。

文章曝光後，引來3.8萬網友討論，「那我現在開始每天存40元，三年可以買iPhone 20」、「今天開始丟豬公，一天丟40元，三年後買16 Pro Max應該不必35000元 」、「男生真的要懂得保護自己」、「一切都是套路」、「結果三個月後分手」、「白色情人節，要回贈」、「狠人給狠招」。

也有網友大驚直呼，「所以原本每天一杯手搖飲的人，如果三年都不喝手搖，至少可以省下一隻蘋果手機的錢」。

留言串中，還釣出可不可官方小編神回，「把我當什麼？」讓全場網友哭笑不得。