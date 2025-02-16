封棺數千年古埃及木乃伊什麼味道？　科學家揭「特殊噁臭」原因

▲研究發現木乃伊嗅不到常見的真菌和細菌所帶來的泥土味，驗證古埃及人防腐技術十分厲害。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

想知道木乃伊聞起來是什麼味道嗎？研究人員找來一群「好鼻師」，讓他們聞聞看幾千年前的木乃伊。結果發現，有些木乃伊的氣味實在是太特別了，竟然有點像嘔吐物、尿液和起司的味道！

古埃及人為了讓亡者在來世能重獲新生，將遺體製成木乃伊，他們運用香油、蠟等物質進行防腐，經過數千年的時光，木乃伊仍帶有木質、辛辣交織的甜香。然而，專家指出木乃伊除了木質、辛辣與甜香外，還帶有淡淡的起司、嘔吐物和尿液等氣味，這是由於防腐物質在漫長時光中分解所產生的副產物。

英國倫敦大學學院與斯洛維尼亞盧比安納大學的研究團隊，為探究木乃伊陳列於博物館後的氣味變化，特別前往開羅埃及博物館採集了9具木乃伊的氣味樣本。研究人員將這些樣本中的化合物分離，並邀請4位專業的嗅覺評估師，對這些氣味進行詳細分析與描述。

研究人員表示木乃伊的氣味層次豐富，除了木質的溫潤香氣與辛辣的香料味外，還帶有古埃及人用於防腐的樹脂、薰香的味道，另外，也帶有陳腐與發霉的惡臭氣息。儘管歲月流逝，研究人員卻在木乃伊上嗅不到常見的真菌和細菌所帶來的泥土味，這充分證明了古埃及人高超的防腐技術，保持木乃伊的良好狀態。

這份研究針對西元前1500年新王國時期至西元500年羅馬帝國時期的木乃伊進行氣味分析。專業的嗅覺評估師從氣味的品質、強度和愉悅度等面向進行評估，結果顯示，部分木乃伊散發出類似嘔吐物、尿液和起司的氣味。



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