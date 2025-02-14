外送員拒收百元小費！自曝「擁有18億身家」：台北有6棟房

▲外送員拒絕百元小費，自稱身家高達18億元。



圖文／鏡週刊

外送員雨天奔波十分辛苦，有些顧客會給小費犒賞，然而，最近一名網友卻透露，自己首度給外送員小費，對方竟然豪爽拒絕，還強調自己只是出來「兜風」，並自稱身價高達18億元，在台北市區擁有6棟房產，如此反差的回答讓原PO大感意外。

這名網友在Threads發文表示，12日晚上由於雨勢滂沱，於是他點了外送後，想給外送員100元小費表示感謝，然而，外送員婉拒他的小費，還一再強調自己純粹是出來「兜風」。另外，外送員甚至透露自己身價18億元，在台北市有6棟房子。原PO不禁感嘆：「第一次拿現金小費給外送員，就這樣失敗了！」

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貼文一出，引發網友不同看法，有人懷疑貼文是創作文，「18億身價跟你跑外送？你相信？還是相信我是秦始皇」「傻了嗎？18億放郵局一年都有幾百萬，躺著一年幾百萬會沒事下雨天跑外送？」「這八成騙人的，有錢人退休九成九都會開白牌或者uber，開車永遠比騎車安全」。

部分網友則認為不無可能，紛紛列舉身邊生性節儉的隱形富豪，「我信啦…我親戚就有一個坐擁好幾棟房產收租，但平常很閒送熊貓的叔公，他的機車也很破，出來跑個身體健康的」「我遇過一台開特斯拉的計程車司機，說自己會開計程車只是為了到處看物件，方便買房投資，他名下已經好幾棟房，也是房東」「我四叔公就是計程車司機（也是繼承房產主要靠收租賺錢，會開著計程車環島順便載人），三叔公送熊貓」「我朋友她老公是保時捷內部人員，他吃飽撐著時候，也是騎他的重機，在那邊跑外送或者拉拉快遞之類，單純為了騎乘他平時沒空騎的重機」。



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