不只發現地心引力！科學家牛頓預言：2060年世界末日

▲牛頓曾在手稿中預言世界將在2060年迎來末日。（翻攝X@TheEconomist、@royalsociety）

圖文／鏡週刊

眾所周知的物理學家牛頓（Sir Issac Newton），除了在科學領域的卓越成就外，也曾基於對聖經的詮釋，大膽預測世界將在2060年終結。

綜合外媒報導，根據18世紀科學巨擘牛頓的手稿顯示，他透過對聖經文本的深入解析與科學推算，預言世界將在2060年發生末日，屆時將面臨瘟疫肆虐、戰爭，與邪惡國家的瓦解，世界將迎來一次「重置」。甚至，他相信隨後基督與聖徒將會重返，在地球上建立一個持續千年的和平王國。

加拿大哈利法克斯國王學院（University of King’s College）的斯諾貝倫教授（Stephen D. Snobelen）深入研究後發現，牛頓的末日論是基於對《但以理書》（Book of Daniel）的時間推算而來。

牛頓在「世界末日信件」中表達了他的擔憂，他認為一些人過度解讀聖經，輕易地做出末日預言，卻往往失準，反而讓人們對預言產生懷疑。因此他並非要預言末日確切時間，而是為了阻止他人輕率的推測。斯諾貝倫教授認為，牛頓的理論蘊含著深奧的宗教意義，預言猶太人將重返以色列，重建聖殿，為基督的再臨鋪路。

這封預言末日的信件至今仍保存在耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）展櫃中，等待著世人驗證預言。



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