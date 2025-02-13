男子三越上廁所突遇爆炸　馬桶全炸開遭屎擊！網喊「屎裡逃生」

圖文／鏡週刊

台中新光三越百貨13日上午發生嚴重氣爆，釀成4死、20人輕重傷，爆炸當時震波波及多樓層，現場滿是碎玻璃與瓦礫，傷者陸續被送往醫院救治。不過，一名男子的離奇經歷也隨之曝光，他當時正在廁所內如廁，沒想到氣爆瞬間，馬桶直接炸裂，褲子沒來得及穿好，卻意外成為這起災難中最奇妙的「倖存者」，讓網友直呼「屎裡逃生」。

這名男子的朋友在Threads上分享對話截圖，透露當事人原本只是進去放鬆「解放」，褲子才脫到一半，突如其來的氣爆讓整間廁所劇烈震動，連馬桶都直接炸開，不僅褲子沾滿污穢，還驚覺「噴到身上的不全是自己的」，讓他無奈嘆道：「我是被綜藝之神眷顧嗎？」更崩潰表示，氣爆的威力還震碎了筆電螢幕，準備向百貨公司求償。

這段驚魂記讓網友們紛紛留言表示：「你朋友屎運真的很好，至少還能自己走出來」「幸好沒被瓷片割到，不然真的屎都笑不出來」「這是屎上最幸運的災難生還者」「褲子來不及穿，人生最狼狽的一刻」。還有人笑稱，經歷這種「屎來運轉」的事件，應該趕快去買張樂透，搞不好真的時來運轉。

這起氣爆意外發生在百貨12樓，當時許多顧客正在逛街或用餐，甚至有女性受訪表示，她正在14樓的廁所裡，爆炸發生時整個樓層天花板碎裂、停電，陷入黑暗，老公第一時間衝進廁所拉她逃生，驚魂未定。由於爆炸威力驚人，現場滿目瘡痍，警方與檢方已介入調查，釐清事故原因及責任歸屬。



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