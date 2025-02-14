　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國航母杜魯門號「撞上商船」　幸無人員傷亡

▲▼美國「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍13日證實，尼米茲級航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸事故未造成任何人員傷亡，也沒有出現船體進水情況。

根據CBS報導，海軍第六艦隊（6th Fleet）發言人、指揮官高爾曼（Timothy Gorman）指出，這起意外發生在12日深夜，地點位於埃及賽德港（Port Said）附近，由於調查仍在進行，目前尚無法確定是哪一方導致這起碰撞。

海軍官員透露，當時杜魯門號正準備進入蘇伊士運河（Suez Canal），計畫從地中海航向紅海，航母雖然在碰撞中受損，但受損部位僅限於水線以上，並未影響推進系統，因此仍能正常運作，暫時不清楚是否需要進一步維修。

杜魯門號所屬的航母打擊群近期主要在美國中央司令部（U.S. Central Command）負責的區域執行任務，該區域涵蓋中東部分地區。據美國艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）透露，該打擊群於1日在索馬利亞發動空襲，鎖定伊斯蘭國（ISIS）目標。

根據官方資料，杜魯門號於去年9月自美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）出發，展開此次部署行動，期間曾造訪挪威奧斯陸（Oslo）及法國馬賽（Marseille）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越「急轉彎取消」
新光三越「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更慘重
獨／新光三越今3時段讓員工入館取物　「3項規定」曝光
台中三越氣爆！樓下餐廳怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影
厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達強烈等級
快訊／一家7口「2歲女童」頭部重創　ICU搶命中
差一個紅燈躲過新光三越氣爆　押人犯刑警、返隊救護車直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法11歲少女遭刺身亡　23歲兇嫌疑因「電玩不順」洩憤

美國航母杜魯門號「撞上商船」　幸無人員傷亡

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝：出現駝背、鷹爪手

川普闢對等關稅新戰線　學者：對台灣產業影響不大

喊話習近平、普丁國防預算砍半！　川普：錢該花在別處

川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普宣布「對等關稅」激勵美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談　盼與俄中談削減軍費

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4／1實施

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

法11歲少女遭刺身亡　23歲兇嫌疑因「電玩不順」洩憤

美國航母杜魯門號「撞上商船」　幸無人員傷亡

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝：出現駝背、鷹爪手

川普闢對等關稅新戰線　學者：對台灣產業影響不大

喊話習近平、普丁國防預算砍半！　川普：錢該花在別處

川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普宣布「對等關稅」激勵美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談　盼與俄中談削減軍費

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4／1實施

富藍戈IG自曝「我回來了」　球團回應：達成續約共識

尪送情人節禮物「踩到禁忌」！《黑澀會》Apple一招破解：馬上給10塊

新光三越氣爆就醫增至37人！衛福部：14人仍住院「6人在加護」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

鋒面尾周日夜襲　下波冷氣團冷很久「最凍跌破10度」

新光三越氣爆炸飛磚牆！墜12F砸死2澳門旅客　現場封鎖清理畫面曝

骨科名醫「流感併發心肌梗塞」猝逝　醫示警10大前兆

防氣爆釀死傷！高雄10百貨商場全面消防安檢　稽查結果出爐

台中新光三越氣爆奪4命！警消重返現場尋真相　檢搭棚設相驗中心

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更加慘重

台中新光三越氣爆瞬間曝　建物碎片噴出現場一片狼藉

國際熱門新聞

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普再控「台灣奪走晶片生意」

川普宣布「對等關稅」美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普宣布課徵「對等關稅」：盟友對手皆適用

川普新關稅計畫　最快4月1日實施

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4/1實施

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝

大馬一家5人葬身火窟　母疑一屍兩命

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談　盼與俄中談削減軍費

川普對等關稅新戰線　　學者估對台影響不大

孩子的爸搞上她親媽　她一看裸照崩潰

更多熱門

相關新聞

川普對等關稅新戰線　　學者估對台影響不大

川普對等關稅新戰線　　學者估對台影響不大

川普祭出「對等關稅」，美國喬治華盛頓大學講師郭哲瑋13日指出，台灣對美出口以電子產品為主，而對等關稅的概念是「你課我多少稅我就回敬多少」，台灣近年幾乎未對美國同類型產品課稅，評估影響不大。

川普向習近平、普丁提議「國防預算砍半」

川普向習近平、普丁提議「國防預算砍半」

川普再控「台灣奪走晶片生意」

川普再控「台灣奪走晶片生意」

25歲女紐約地鐵產子！竟是6個月前失蹤的她

25歲女紐約地鐵產子！竟是6個月前失蹤的她

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

關鍵字：

美國海軍航空母艦杜魯門號埃及商船蘇伊士運河軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

更多

最夯影音

更多

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面