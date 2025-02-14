美國航母杜魯門號「撞上商船」　幸無人員傷亡

▲美國「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國海軍13日證實，尼米茲級航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）在埃及附近與一艘商船發生碰撞，所幸事故未造成任何人員傷亡，也沒有出現船體進水情況。

根據CBS報導，海軍第六艦隊（6th Fleet）發言人、指揮官高爾曼（Timothy Gorman）指出，這起意外發生在12日深夜，地點位於埃及賽德港（Port Said）附近，由於調查仍在進行，目前尚無法確定是哪一方導致這起碰撞。

海軍官員透露，當時杜魯門號正準備進入蘇伊士運河（Suez Canal），計畫從地中海航向紅海，航母雖然在碰撞中受損，但受損部位僅限於水線以上，並未影響推進系統，因此仍能正常運作，暫時不清楚是否需要進一步維修。

杜魯門號所屬的航母打擊群近期主要在美國中央司令部（U.S. Central Command）負責的區域執行任務，該區域涵蓋中東部分地區。據美國艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）透露，該打擊群於1日在索馬利亞發動空襲，鎖定伊斯蘭國（ISIS）目標。

根據官方資料，杜魯門號於去年9月自美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）出發，展開此次部署行動，期間曾造訪挪威奧斯陸（Oslo）及法國馬賽（Marseille）。