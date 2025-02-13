尺寸越大越爽？她曝「交手大鵰」經驗：反覆重擊比生孩子還痛

▲女網友透露曾與陰莖較大的男性上床，沒想到竟比生小孩還痛。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

男性常因擔心生殖器尺寸而感到自卑，認為這會影響性能力。但事實上，性愛過程中，伴侶的感受與生殖器尺寸並無絕對關係，英國《每日郵報》曾報導某些女性跟生殖器尺寸較大的男性發生性關係的慘痛經歷，顯示尺寸並非性生活愉快的保證。

一群網友在Reddit討論串分享對男伴陰莖尺寸的看法，有人表示部分男性誇大陰莖尺寸，甚至以此為藉口，忽視性行為中的技巧與溝通；有人則認為男方吹牛自己的尺寸，「在Tinder上認識對方吹噓他的陰莖，我發誓，他拿出來時最多只有3英吋（7.6公分），保險套對他來說太大了」；另一方面，也有網友提到陰莖尺寸過大而導致不適的經驗，「雖然女性可以享受更粗的陰莖，但它也會引起疼痛和刺激」。

其中一名網友描述與尺寸驚人的男性上床後，體內的避孕器竟脫落，讓她痛不欲生，生動形容這種痛楚宛如子宮頸被查克諾里斯（美國武術家）踢了一腳。另一位網友也分享了相似的痛苦經歷，認為就連生小孩都沒有這麼痛過，那種感覺就像是腹部不斷被反覆重擊，但對方卻渾然不知。

英國的研究數據顯示，男性陰莖平均勃起長度約為13.12公分。每個人對於尺寸是否「太小」或「太大」仍是見仁見智，存在主觀感受差異。另外，一項由加州大學洛杉磯分校與新墨西哥大學共同進行的研究顯示，許多女性偏好長期伴侶的陰莖長度約為16公分、周長12.2公分（直徑3.8公分）。此外，研究指出，有四分之一的女性曾因伴侶的陰莖尺寸與自身偏好不符而終止關係。

網友普遍認為，親密關係的成功與否，取決於心理層面的滿足，相較於陰莖尺寸等外在條件，彼此是否能坦誠相待、體貼才是關鍵。



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