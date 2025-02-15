藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

▲國民黨刪減凍消防預算相關提案。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

工安事件頻傳，也讓消防預算議題熱議。日前總預算之爭中，藍委王鴻薇曾提兩案，分別刪減消防預算1億元，引起爭議後撤案。藍委林思銘則提案凍結7成消防業務費，後改凍結3成、2.67億，藍營現稱凍結理由是因應「消防法修法後5年，職安計畫才實施」的監督做法。消防署昨則打臉，子法於今年6月同步生效，並無所謂5年後才實施的情況。綠委吳思瑤今（15日）受訪時表示，任何法規完成立法修法後，其配套子法都必須在半年內完成，這是常識，立委不該為了政治攻擊而散布錯誤訊息。

日前總預算案爭議，王鴻薇兩項提案案由指出，針對消防署及所屬預算案第2目「消防救災業務」項下「加強救災救護工作」辦理韌性國家醫療整備計畫編列預算2億5,636萬8,000元。該計畫為新增計畫，為辦理消防人員含頭盔之防護設備，戰術緊急傷患救護訓練，令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備、造成社會疑慮，因此，提案減列預算1億元。

當時，消防員工作權益促進會則發聲明反對，並表示，消防隊存在的目的，本來就是搶救災害，現代社會中災害種類日益多元，傳統的火災、救護案件已越來越常見複合犯罪、暴力等因子，消防人員執勤時遭遇暴力危害屢見不鮮，戰術救護能力不只是因應戰爭，在承平時期亦為急需。

該案之後撤案，後消防預算部分，在野黨凍結消防署業務費預算，案由稱是撙節開支，近日改稱是因應「消防法修法後5年，職安計畫才實施」。對此，消防署昨則表示，去年消防法修正通過後，立即展開子法研修作業，將併同消防法修正條文陳報行政院後，於今年6月同步生效，並無所謂5年後才實施的情況。

對此，吳思瑤表示，立委應具備專業，不該為政治攻擊而散布錯誤訊息。任何法規完成立法修法後，其配套子法都必須在半年內完成，這是立法基本常識。消防法去年十一月完成修法後，依半年內完成作業的要求，將在六月實施所有配套，包括消防安全衛生教育訓練及安全衛生諮詢會的設置等。這些法規內政部消防署都已完備，六月就會全面上路。別散布錯誤訊息，不可能讓去年通過的消防法子法拖五年才生效。

至於消防預算，吳思瑤指出，藍白確實聯手，原本王鴻薇提案要刪除消防員頭盔等設備費，不只一億，原始提案有兩案共計要刪減二億。當社會譴責後雖然撤案，但未遂的預算刪減，改以凍結業務費三成的方式，已被藍白聯手表決通過，金額高達2.67億。

吳思瑤表示，當初提案要刪除消防員頭盔預算時，國民黨認為這是為了作戰準備；凍結消防業務三成的理由，是要節制政府財政，根本沒有提到消防法配套法規。何況說要拖五年才能上路的說法已一再被打臉，為何要繼續造謠？

