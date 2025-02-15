黃國昌稱2026「有機會一定戰」　前幕僚曝雙北機會大、她估瞄準2028

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席補選於15日進行投票，由黃國昌對決蔡壁如，針對2026年選舉，黃國昌稱「有機會一定下去戰」，引發熱議。時代力量黨主席王婉諭主持的直播節目「午餐大時客」邀請民眾黨前幕僚柯昱安來分析可能走向，柯昱安認為，民眾黨參戰台北市長最沒負擔，黃國昌最有可能挑戰雙北。王婉諭則表示，黃國昌的個性沒什麼改變，可能會當滿四年立委，最終的目標，很可能還是2028年的總統選舉。

「為累積政治能量，黃國昌2026年應該會挑戰直轄市長」，柯昱安分析，六都看下來，南二都不可能、台中由國民黨把持、新竹市仍有停職中的市長高虹安在地方活動，因此最有機會的就是雙北。

柯昱安表示，新北目前處於即將交棒的狀態，黃國昌在現任市長侯友宜面前儼然就是「侯家軍」，試圖在藍營內部矛盾中找尋空間；台北則是六都中民眾黨議員席次最多的縣市，且相較國會的藍白合，民眾黨北市議員因柯案風波與北市府持對峙態度，「這讓民眾黨未來參戰台北市長沒有任何負擔。」

王婉諭則認為，黃國昌很可能會當選民眾黨主席，加上「兩年條款」近期在民眾黨一直有異音討論，因黃國昌需要國會的政治舞台，很可能會當滿四年立委，「以過去的模式看起來，他的個性沒有改變，不論是獨立參選或是搭擋國民黨，他最終的目標，很可能還是2028年的總統選舉。」