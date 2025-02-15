賴清德國防預算GDP3%「竟是馬英九跳票政策」　綠營盼不分黨派支持

▲賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨發表敞廳談話時表示，要讓國防預算達到GDP3％目標，也會尋求特別預算方式。對此說法，藍委目前多持保留態度。許巧芯則酸賴搞不清楚狀況，達到GDP3%是拜登政府的目標，但川普提出的目標是5%以上。對此，綠委許智傑今（15日）表示，前總統馬英九曾提出國防預算額度不低於GDP3%，最後沒有實現。現在賴清德推動馬英九沒做到的政見，希望不分黨派支持。黨團幹事長吳思瑤則表示，具體金額還要跟相關部會研擬，國家安全是跨黨派的共同需求，懇請藍白陣營的委員支持。

賴清德發表敞廳談話時表示，要讓國防預算達到GDP3％目標，也會尋求特別預算方式。對於外媒質疑，立法院不理性削減預算，會讓國防決心受到質疑？賴清德表示，在野黨對國防預算刪減、凍結，的確越來越多國際友盟表達關切，擔心台灣自我防衛決心弱化，相信很多在野黨朋友也有接獲這樣的關心，衷心期盼，不分朝野政黨應該抱持同樣信念，政黨可以競爭、國家不能犧牲，以整體國家安全為首要考量。

對該政策，民進黨團幹事長吳思瑤今受訪指出，民進黨團絕對會全力支持，也希望各黨派一起支持，透過預算來提升台灣的國防實力。事實上，因應國際情勢變化及中國對台灣的敵意與威脅，提升台灣的國防自主一直是從蔡英文到賴清德執政以來不變的方向。擴大國防投資與採購固然重要，更關鍵的是強化台灣國防自主，包括國艦國造、國機國造等計畫。

吳思瑤直言，如果行政部門提出特別預算，希望朝野都能支持。這不僅能強化國防、提升安全韌性，更能帶動產業發展，創造雙贏。因此，我們懇請藍白陣營的委員支持將國防預算提升至GDP的3%，並以特別預算方式執行。國家安全是跨黨派的共同需求。

對於具體金額，吳思瑤強調，至於特別預算的具體金額，以及要投入採購、投資或國防自主的比例，會與國安單位、行政部門及國防部共同研議後進行討論。目前賴同鵬在國安會議上提出的是國安部門的共識，也是未來的方向。相信未來會提出一個完整的國防自主、採購及軍事投資的完整方案。

綠委許智傑則表示，前總統馬英九2008年競選時提出國防預算額度不低於GDP3%，卻跟633一樣跳票沒有實現。現在賴清德總統推動馬英九沒有做到的政見，凸顯重視國防的態度，也希望在野黨跟馬英九不分黨派支持國防預算，做國軍強而有力的後盾。