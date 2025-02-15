黃國昌、蔡壁如政見理念有落差　2萬小草選出後柯時代白營新共主

▲民眾黨主席補選今登場，黃國昌、蔡壁如以及林富男在第二場政見會前留影。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

在經過2場政見會後，民眾黨主席補選今（15日）登場。候選人黃國昌、蔡壁如都各自發表對於黨內當前困境以及未來發展的想法，受到現階段角色以及過去經歷影響，兩人對於黨務發展的想法差距大，今天會由誰出線、承接後柯文哲時代的民眾黨領導重任，端看2萬名小草要如何選擇。

此次民眾黨主席補選投票時間為15日上午9點到下午4點，採線上投票方式，在投票結束後預計4點30分就可以對外說明選舉結果。據了解，目前民眾黨的黨員人數已突破3萬人，但需在2月15日選舉日前入黨滿4個月，也就是要在2024年10月14日前入黨、且黨費在1月底前繳交完畢，才具備投票資格。初步估算，可投票之黨員約2萬人上下。

綜觀2場政見會，黃國昌、蔡壁如兩人同樣都展現出對於前任主席柯文哲緬懷，共同的理念都是要「搶救柯文哲」，但在做法上有相當大的差異。黃國昌身為黨團總召，拋出完備偵查程序的修法方向，並承諾在未來的會期一定三讀；蔡壁如則強調要壯大民眾黨，作為柯文哲的後盾，她甚至公開承諾，若柯文哲可以再回到民眾黨，她會支持柯文哲續任黨主席。

至於其他政見方面，在政黨發展部分如2026九合一大選佈局，蔡壁如主張「智取四郡」，將重心放在新竹市、竹北市、彰化市與嘉義市等四個都會區，目標是取得都會區的執政權。但黃國昌野心更大，強調六都的選舉、縣市長的選舉，民眾黨絕對不會缺席；此外，也希望從六都到各縣市議會，都能成立民眾黨的黨團，強化整個黨跟各個社區的連結，為台灣扶植更多優秀人才。

針對朝野僵局部分，蔡壁如堅持推動「大和解2.0」，並喊話不參戰「大罷免」，她認為大罷免會讓立法院全面空轉，而且冤冤相報，沒完沒了；但她也提到「先和解後反制」，若民進黨執意要走對抗的路，也會團結所有反對力量制衡濫權政府。

而黃國昌部分，不僅支持加入「大罷免」之戰，還組織了「掃除綠衛兵」志工培訓團。他在政見會中便表達，不會把自己生存寄託在執政者的善意之上，「若不思考怎樣讓執政黨感受民眾黨監督的決心，那麼名為和解的退讓，只會讓執政者一步步削弱人民自主的力量」。