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才砍國防預算！徐巧芯嗆賴清德搞不清川普是要5%　綠反轟兩面手法

▲▼國民黨團召開 惡霸燒錢12億 全民買單吞惡果 記者會 書記長王鴻薇 立委徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨發表敞廳談話時表示，要讓國防預算達到GDP3％目標，也會尋求特別預算方式。藍委許巧芯則酸，達到GDP3%是拜登政府的目標，但川普提出的目標是5%以上，現在賴總統還搞不清楚川普的要求跟拜登的要求不同。對此，民進黨14日表示，問題是，那國民黨支持嗎？如果3%不夠，國民黨願意支持進一步提升？不要忘記，今年度的總預算，國防部主管預算被藍白凍結900億、刪除84億，一手在立法院砍國防預算，另一手又批評賴總統投入不夠，這種兩面手法騙的了誰？

賴清德發表敞廳談話時表示，要讓國防預算達到GDP3％目標，也會尋求特別預算方式。對於外媒質疑，立法院不理性削減預算，會讓國防決心受到質疑？賴清德表示，在野黨對國防預算刪減、凍結，的確越來越多國際友盟表達關切，擔心台灣自我防衛決心弱化，相信很多在野黨朋友也有接獲這樣的關心，衷心期盼，不分朝野政黨應該抱持同樣信念，政黨可以競爭、國家不能犧牲，以整體國家安全為首要考量。

對於賴清德說法，徐巧芯昨受訪時則指出，國防預算達GDP3%是拜登政府目標，但川普提出的是5%以上，現在賴總統還搞不清楚川普的要求跟拜登的要求不同。

對此，民進黨發言人吳崢表示，賴清德上午宣布要將台灣國防預算提升至GDP3%，展現強化國防決心。果不其然，下午國民黨立刻跳出來唱衰，徐巧芯說川普要的是5％以上，賴總統以3%為目標搞不清楚狀況。問題是，那國民黨支持嗎？如果3%不夠，國民黨願意支持進一步提升？

吳崢指出，不要忘記，今年度的總預算，國防部主管預算被藍白凍結900億、刪除84億，包含潛艦國造、無人機產業園區，到軍事設備維護都受衝擊。同為國民黨的賴士葆委員更跳出來說，美中關係已經緩和，國防預算不用再增加了。

吳崢質疑，一手在立法院砍國防預算，另一手又批評賴總統投入不夠，這種兩面手法騙的了誰？過去在馬英九時期，國防預算支出佔比連年下降，2015年甚至只剩GDP的2.13%，國民黨長期弱化台灣自主防衛能力、阻擋潛艦外購，現在台灣發展國防自主，又帶頭刪預算。這種專扯後腿、削弱國安的政黨，請大家一起看清楚、一起抵制。

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