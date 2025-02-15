指鄭麗君曾連3年凍原能會預算　藍智庫：民進黨能別人不能？

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨在全台發起大罷免，國政基金會教文體育組召集人陳學聖今（15日）指出，民進黨和側翼為預算被刪，發起大罷免，但大家「絕對不能上了民進黨的當」。他以過去經驗指出，政院副院長鄭麗君過去擔任立委期間，曾經連續3年提案凍結原能會預算，為什麼民進黨能，別人不能？

陳學聖說，如果立委不能刪預算，不能凍預算，就有如自我閹割、降為行政院立法局，又如何為人民把關政府的濫權？

陳學聖表示，以往立法院若有凍結預算，在接續的新會期，各委員會就會優先安排專案報告，經委員會詢答後，幾乎都完全如數解凍，這是讓預算有更充裕、嚴謹的審查，真不瞭解立委何錯之有？而且被凍的預算數，最多30%左右，要到下半年最後一季才會動支，根本不影響行政運作，民進黨是在誇大預算審查的陣痛，是在欺瞞民眾知的權利。

陳學聖舉出2013年至2015年馬政府時代原能會預算審查為例，對照出當年民進黨委員、以現行政院副院長鄭麗君為首，如何凍結預算，一，2013年~鄭麗君等提案，原先編列「放射性物料管理作業」2,159萬8千元預算，凍結4百萬教文會決議原先編列「放射性物料管理作業」2,159萬8千元預算，凍結4百萬。

二，2014年~鄭麗君等提案，教委會決議先凍結原能會一般行政預算三千萬，待原能會向行政院釐清究竟延役還是除役並進行專案報告後再解凍。三，2015年~立委鄭麗君與何欣純等人批原能會常常以機密為由，阻斷民眾對公開資訊的取得，「一般行政」被凍結1000萬。

陳學聖說，如果當年民進黨委員提案凍結沒有錯，為什麼現在野黨凍結預算就要被大罷免？「我直接請現貴為行政院副院長的鄭麗君是否來幫全民大科普一下，為什麼民進黨能，別人為什麼就不能？」。

