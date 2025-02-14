南韓國足黃義助「偷拍」性愛影像遭外流　一審宣判出爐

▲南韓足球國手黃義助涉嫌偷拍性愛影像，法院14日進行一審宣判。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名足球國手黃義助2023年6月被爆料劈腿多名女性，且在未經對方同意下拍攝性愛影片，慘遭嫂嫂外流，先前曾被檢方求處4年徒刑，黃義助曾坦承涉案。如今，南韓法院針對此案進行一審宣判，判處黃義助1年有期徒刑、2年緩刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事13單獨庭（法官為李鎔濟）今（14）日針對黃義助偷拍性愛影片案進行一審宣判，判處涉嫌違反性暴力處罰法（利用攝影鏡頭偷拍）而被起訴的黃義助1年有期徒刑、2年緩刑，先前檢方曾求處4年有期徒刑。

法官表示，「非法偷拍犯罪為社會帶來嚴重危害，以此來看，有嚴格懲處的必要性。（被告黃義助）4次用手機偷拍發生性關係時的畫面、違反對方意願。從其犯案次數和其所偷拍的影像具體內容來看，罪行惡劣。」

法官解釋判刑標準，「不過，被告黃某坦承犯行，加上偷拍的影像是經由第三者犯罪才被外流到社群網路，而黃某並未參與犯罪（指外流偷拍影像），因此判刑標準對黃有利。」

據悉，黃義助2022年6月至9月在未徵求對方同意下，在進行性行為時4度拍攝性愛影片，有2名女性聲稱受害。此時，由於性愛影像遭大嫂外流，因此黃義助以涉嫌威脅等罪向警方報案，不過在偵辦過程中卻發現這些性愛影像是非法偷拍。