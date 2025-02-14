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在校砍死8歲女童！學生評價女師「機車嚴厲」瞇瞇眼：很愛亂罵人

▲▼南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田年僅8歲的女童金荷娜（音譯）本月10日下午在學校結束課後輔導，突然被48歲的明姓女教師以贈書等名義引誘至視聽教室，接著遭到她勒頸、持刀殺害。如今，學生和家長對於明女給出正反兩面評價，學生認為該名女師極為嚴格、性格陰晴不定，也有家長對於她犯下殺童案深感震驚。

根據韓媒《News1》，年僅8歲的女童金荷娜在大田廣域市西區關雎洞的小學校園，慘遭罹患憂鬱症的明姓女教師持刀砍殺重傷慘死，女童家長對此感到相當悲痛、憤怒難平，在明姓女教師擔任教職人員的26年職業生涯中，許多曾經被明女教導過的學生和家長紛紛回憶老師之前的狀態。

一名男學生昨（13）日向媒體坦言，「她就是一個只要你稍微犯錯，就會嚴厲責罵的老師！害我在走廊上，只要一跟她對到眼，便感到相當害怕」；另名學生回憶，「她每次眼睛都睜得小小的，而且眼皮底下總是泛著黑眼圈，讓人害怕到難以靠近。」

其中一名要求匿名的3年級女學生表示，「在我朋友當中，（明姓女教師）被傳因為罹患憂鬱症，所有沒辦法常常來學校上課。在她擔任班導時，我的朋友們曾是她帶班的學生，我和這群朋友們在聊天軟體開設對話群組，平常朋友們總是在群組裡聊著關於（明姓女教師）的壞話。」

女學生補充道，「自從（殺人事件）發生後，我朋友們在群組內留言感嘆道，『金荷娜也太可憐了吧』、『為什麼那個老師心狠手辣到連荷娜都可以帶走？』」

不過，某2年級學生的家長則回憶，在明姓女教師擔任班導時，並未出現任何異狀，「我曾經看過她公開上課，而且也曾單獨跟她通過電話，那時我記得她很會說話、能言善道，且也相當親切，根本沒有想過她會有任何問題！甚至包括我女兒在內的部分女學生，都在明姓女教師復職以後，開心地表示想去學校探望老師，顯示小孩們非常喜歡她。」

家長感嘆，「自從殺人事件發生後，我才得知媒體所報導的關於明姓女校師的真相，那時我感到相當震驚。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓知名犯罪心理分析師李水晶教授13日登上YTN電台節目，她認為明姓女教師犯下殺童案，其實根本和憂鬱症病史無關，「憂鬱症和這類暴力行為並無因果關係存在。與其說是憂鬱症，我認為性格上存在著更嚴重的問題。這些擁有反社會傾向性格的人們，會將最為缺乏防禦能力的弱者，視為洩憤的對象。」

李水晶分析，「加害者在學校上班，而學童們剛好是被視為弱者的存在，因此她才會選擇學童犯案。明姓女教師向警方坦言『想和孩子一起死』，這是性格障礙人士最常掛在嘴邊的話。憂鬱症患者主要有自殘傾向；然而性格障礙患者，卻因無法適應現實環境、感到不滿，才會有類似言語表現。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►韓8歲女童在校遭砍死！女教師「預謀犯罪」外出買刀　曾獲獎9次

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