尹錫悅遭彈劾後首次！　南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

▲南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿盧比歐將於15日在慕尼黑安全會議上進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普今年1月20日宣誓就職後，已先後與以色列總理納坦雅胡、日本首相石破茂進行會談，然而南韓卻因總統尹錫悅宣布戒嚴、涉嫌主導內亂遭停職，而始終無法促成國家領導人與川普進行會晤。在此之際，南韓外交部長趙兌烈終於預計明（15）日會晤川普政府的國務卿盧比歐，窺探美國對南韓的態度。

根據《韓聯社》，南韓外交部長趙兌烈預計於當地時間15日，出席德國慕尼黑安全會議（MSC），並在現場與美國國務卿盧比歐召開美韓外長會談，會談時間預計30分鐘，成為南韓政府掌握美國川普政府在經濟、國防安全政策與藍圖等態度的珍貴機會。

事實上，川普在第一任期時便喜好以非正統的外交方式，追尋「自上而下」的外交關係，與對方國家的元首或領導人建立信賴關係。不過，即便南韓同樣與日本身為美國在東北亞的重要同盟國，卻因目前處於「彈劾政局」的混亂情勢，在總統尹錫悅停職的狀況下，無法與川普進行領導人會談。

報導指出，趙兌烈將在與盧比歐進行的會談上，針對美韓同盟、北韓（朝鮮）核武問題、經濟合作等議題進行討論，預估雙方將強調在川普第二任政府深化美韓同盟的重要性，同時針對北韓邁向「完全無核化」等對北韓政策進行協商，且由於川普政府的對北韓政策尚未明朗，因此南韓有必要向美方傳達立場。

一旦美國成功與北韓進行對話，南韓擔憂很可能重蹈文在寅政府的覆轍，使南韓再度遭到「排除在外」，因此南韓將重視與美方在事前進行充分協商。

另外，美韓之間的經濟合作，也將成為趙兌烈與盧比歐之間的重要討論議題。隨著川普宣布針對鋼鐵、鋁課徵25%關稅，同時設立「對等關稅」，對於鋼鐵產業面前處於不景氣的南韓而言，如何將損害降到最低，將是南韓國內各界關注的議題，趙兌烈12日接受國會質詢時更向在野黨掛保證，將全面思考如何應付經濟問題。

川普一再強調，同盟國應該提高對於軍費等防務費用的負擔，因此駐韓美軍相關費用也成為美韓之間的協商重點。對此，趙兌烈將向盧比歐說明南韓企業對美投資現況，強調南韓已充分盡到身為同盟國的義務。

報導補充，趙兌烈、盧比歐，以及日本外務大臣岩屋毅，將會在慕尼黑安全會議上召開美日韓外長會談，預估將延續並深化拜登政府以來的美日韓合作。