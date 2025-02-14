南韓總統尹錫悅遭彈劾　最快「3月初」宣判是否罷免！

▲南韓總統尹錫悅13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，最終遭到國會彈劾。如今，南韓憲法裁判所（憲法法庭）指定18日、20日為追加辯論期日，同意採納國務總理韓悳洙（彈劾停職）為證人，預計最快將於3月初進行宣判。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所昨（13）日召開第8次辯論庭，採納國家情報院長趙太庸、前首爾警察廳長金峰植、陸軍首都防衛司令部第一警備團長曹誠炫（音譯）為證人進行審訊，是尹錫悅所申請證人之中，於最後階段出席憲法裁判所接受審訊的證人。

如今，憲法裁判所預計18日下午2時召開第9次辯論庭，進行書面證據調查，聽取尹錫悅方面、國會方面（通過尹錫悅彈劾案）的立場辯論各為2小時。

▲南韓國務總理韓悳洙，同樣遭國會彈劾，目前停職中。（圖／達志影像／美聯社）

最新消息指出，憲法裁判所今（14）日下午指定20日下午2時為第10次辯論期日，並同意採納國務總理韓悳洙、前國家情報院第一次長洪壯源、警察廳長趙志浩作為尹錫悅方面的申請證人，屆時將出席20日下午2時的辯論庭，韓悳洙與洪壯源為尹錫悅方面的證人，至於趙志浩則是國會與尹錫悅方面的證人。

據悉，先前憲法裁判所曾經駁回尹錫悅方面針對韓悳洙所提出的證人申請，直到尹錫悅方面再度提出申請，才予以通過。

報導指出，一旦確認辯論終結，則到憲法裁判所針對尹錫悅彈劾案進行宣判，約需耗時2周，在這2周內彙整各位法官的意見，並起草判決書。據悉，先前盧武鉉彈劾從辯論終結至宣判約耗時14天、朴槿惠耗時11天。

▲南韓憲法裁判所1月14日針對尹錫悅彈劾案召開第一次辯論。（圖／達志影像／newscom）

因此，一旦2月20日終結辯論，則最快將於3月第一周進行宣判；不過，若憲法裁判所再度追加指定1至2場的辯論期日，則最慢將於3月第二周進行宣判，審理至宣判期間長達90多天，與耗時91天的朴槿惠彈劾宣判並無過大差異。

報導分析，若憲法裁判所通過罷免總統尹錫悅，則尹錫悅將喪失總統身分，而南韓必須依憲法規定在60天以內進行總統大選，預估5月初至5月中進行大選；不過，若憲法裁判所駁回國會針對尹錫悅發起的彈劾，則尹錫悅將立刻回歸總統職位。

對此，南韓最大在野黨共同民主黨國會議員朴範界（文在寅政府時期法務部長）於14日在MBC電台廣播節目上受訪，預估憲法裁判所最有可能在3月4日針對尹錫悅彈劾案進行宣判。