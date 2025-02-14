　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓總統尹錫悅遭彈劾　最快「3月初」宣判是否罷免！

▲▼南韓總統尹錫悅13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，最終遭到國會彈劾。如今，南韓憲法裁判所（憲法法庭）指定18日、20日為追加辯論期日，同意採納國務總理韓悳洙（彈劾停職）為證人，預計最快將於3月初進行宣判。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所昨（13）日召開第8次辯論庭，採納國家情報院長趙太庸、前首爾警察廳長金峰植、陸軍首都防衛司令部第一警備團長曹誠炫（音譯）為證人進行審訊，是尹錫悅所申請證人之中，於最後階段出席憲法裁判所接受審訊的證人。

如今，憲法裁判所預計18日下午2時召開第9次辯論庭，進行書面證據調查，聽取尹錫悅方面、國會方面（通過尹錫悅彈劾案）的立場辯論各為2小時。

▲▼南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國務總理韓悳洙，同樣遭國會彈劾，目前停職中。（圖／達志影像／美聯社）

最新消息指出，憲法裁判所今（14）日下午指定20日下午2時為第10次辯論期日，並同意採納國務總理韓悳洙、前國家情報院第一次長洪壯源、警察廳長趙志浩作為尹錫悅方面的申請證人，屆時將出席20日下午2時的辯論庭，韓悳洙與洪壯源為尹錫悅方面的證人，至於趙志浩則是國會與尹錫悅方面的證人。

據悉，先前憲法裁判所曾經駁回尹錫悅方面針對韓悳洙所提出的證人申請，直到尹錫悅方面再度提出申請，才予以通過。

報導指出，一旦確認辯論終結，則到憲法裁判所針對尹錫悅彈劾案進行宣判，約需耗時2周，在這2周內彙整各位法官的意見，並起草判決書。據悉，先前盧武鉉彈劾從辯論終結至宣判約耗時14天、朴槿惠耗時11天。

▲▼南韓憲法裁判所14日針對尹錫悅彈劾案進行第一次的辯論程序。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓憲法裁判所1月14日針對尹錫悅彈劾案召開第一次辯論。（圖／達志影像／newscom）

因此，一旦2月20日終結辯論，則最快將於3月第一周進行宣判；不過，若憲法裁判所再度追加指定1至2場的辯論期日，則最慢將於3月第二周進行宣判，審理至宣判期間長達90多天，與耗時91天的朴槿惠彈劾宣判並無過大差異。

報導分析，若憲法裁判所通過罷免總統尹錫悅，則尹錫悅將喪失總統身分，而南韓必須依憲法規定在60天以內進行總統大選，預估5月初至5月中進行大選；不過，若憲法裁判所駁回國會針對尹錫悅發起的彈劾，則尹錫悅將立刻回歸總統職位。

對此，南韓最大在野黨共同民主黨國會議員朴範界（文在寅政府時期法務部長）於14日在MBC電台廣播節目上受訪，預估憲法裁判所最有可能在3月4日針對尹錫悅彈劾案進行宣判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「爆診天王」62歲名醫猝逝...患者不捨
「小許瑋甯」閃電宣布懷孕！被老公甜抱入懷
快訊／方力申宣布結婚！情定小14歲葉萱
票房超《冰雪奇緣》！　陸媒：《哪吒2》終將並列《鐵達尼號》
惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓總統尹錫悅遭彈劾　最快「3月初」宣判是否罷免！

不滿60歲老母「頻約砲太放蕩」　46歲啃老兒狠心勒斃

川普對等關稅4月揮刀！　CNN點名「這些國家」衝擊最大

別怪孩子數學差！　研究曝：問題可能「來自爸媽」

川普對等關稅談判開跑　南韓「群龍無首」恐成弱點

快訊／南韓釜山「興建中飯店」惡火！　6人死亡

台灣醫療「連續7年」奪全球雙冠！　狠甩美日韓

全家吃蛋糕竟釀3死！驚世惡媳「麵粉摻砒霜」　獄中輕生亡

結婚10年懷疑外遇　木匠男把「速乾膠灌妻子嘴中」勒脖殺人

尹錫悅遭彈劾後首次！　南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

南韓總統尹錫悅遭彈劾　最快「3月初」宣判是否罷免！

不滿60歲老母「頻約砲太放蕩」　46歲啃老兒狠心勒斃

川普對等關稅4月揮刀！　CNN點名「這些國家」衝擊最大

別怪孩子數學差！　研究曝：問題可能「來自爸媽」

川普對等關稅談判開跑　南韓「群龍無首」恐成弱點

快訊／南韓釜山「興建中飯店」惡火！　6人死亡

台灣醫療「連續7年」奪全球雙冠！　狠甩美日韓

全家吃蛋糕竟釀3死！驚世惡媳「麵粉摻砒霜」　獄中輕生亡

結婚10年懷疑外遇　木匠男把「速乾膠灌妻子嘴中」勒脖殺人

尹錫悅遭彈劾後首次！　南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

阿里證實合作後　蘋果傳最早5月大陸推出AI功能

百度突宣布文心大模型「開源」　創辦人曾說：「閉源」最能打

網哀「全台最重要的小七倒了」 專家指原因出在土地

2025韓星同款包全網羅　韓韶禧Dior新包必收、鉉辰黑色保齡球包熱賣

阿喜交往無尊3年「情人節PO❤️」！被拍吃大餐 網笑：最後2張是重點

流感併發心肌梗塞！骨科傳奇名醫吳明峯猝逝　享壽62歲患者不捨

老公23歲前「無車無電無手機」　開葷後沈迷色情網站⋯妻子心累

告五人世運開唱搶票倒數　粉絲「拜月老、搶乖乖」曝超妙搶票攻略

氣爆後逛百貨心驚驚　醫揭6症狀恐患「災害壓力症候群」

美國晶片法補助可能因川普生變　台積電：持續溝通

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

國際熱門新聞

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

川普再控「台灣奪走晶片生意」

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普宣布「對等關稅」美股走揚　台積電ADR反跌2.20%

人類1000年後長怎樣？　AI模擬圖像曝

即／南韓釜山飯店惡火　6人慘死

櫻花妹赴美「聽不懂英文」！被當賣淫女遣返

川普宣布課徵「對等關稅」：盟友對手皆適用

川普新關稅計畫　最快4月1日實施

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

川普課徵「對等關稅」藍圖　最快4/1實施

划艇一半遭鯨吞　驚人影片瘋傳

大馬一家5人葬身火窟　母疑一屍兩命

更多熱門

相關新聞

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

大罷免潮起，中選會截至10日已收到44位立委罷免案，包含33名藍營立委、15名綠委，國民黨連日痛批罷免案將花12億公帑，但中選會經費不夠，勢必動用二備金，當家鬧事還要全民買單？乾脆「民主AA制」柯建銘與民進黨自己的大罷免自己出。對此，民進黨團今（14日）表示，王鴻薇曾經提案凍結中選會五成業務費，若要解凍要提罷免連署全新表格，就是怕罷免，12億只佔國民黨惡刪預算的0.58％，人民權利無人可沒收，不是哪個政黨贊成或反對就能影響。

川普對等關稅談判開跑　韓「無元首」成弱點

川普對等關稅談判開跑　韓「無元首」成弱點

即／南韓釜山飯店惡火　6人慘死

即／南韓釜山飯店惡火　6人慘死

大罷免12億經費哪來？　國民黨提民主AA制：柯建銘、民進黨自己出

大罷免12億經費哪來？　國民黨提民主AA制：柯建銘、民進黨自己出

南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅戒嚴彈劾憲法裁判所罷免

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面