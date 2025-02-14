喊話習近平、普丁國防預算砍半！　川普：錢該花在別處

▲川普表示，他希望與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平對話。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他希望與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平對話，討論該如何限制各自的核武庫，因為「無核化」是他第二任期的其中一個目標。川普甚至打算在讓三方在會議中達成共識，將國防預算各砍一半。

根據衛報、路透社報導，川普13日表示，無核化將是他第二任期的其中一個目標，「根本沒有理由繼續製造核武器。」他強調，在其第一個任期內，就已經與普丁達成削減核武的共識，而中國當時也很願意參與，但在新冠疫情爆發後就停滯了。

俄羅斯10日才警告，美俄之間的《新戰略武器裁減條約》（New START）前景不太樂觀，雙方似乎陷入僵局；該條約限制了美國和俄羅斯可部署的戰略核彈頭數量，以及搭載這些核彈的陸基、潛射飛彈和轟炸機，而這項條約將在明年2月5日失效。

川普在橢圓辦公室對記者表示，「我們根本沒理由繼續打造全新的核武，我們已經有這麼多了，現在的核武足以毀滅世界50次、100次，而我們還在製造新的，他們也在製造新的。」

Trump proposes trilateral agreement with China and Russia to mutually draw down military budgets by 50%



"One of the first meetings I want to have is with president Xi of China, president Putin of Russia. And I want to say, let's cut our military budget in half." pic.twitter.com/HoCPw7JUur — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) February 13, 2025

川普表示，如果這些武器真的被用上，那恐怕就是世界末日，「我們都花了大筆資金，但其實這些錢可以用在更有生產力的事情上。」

川普說，「我上任後最想做的其中一件事，就是與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）見面，我想對他們說，『我們把軍費砍一半吧。』這是有可能做到的，我認為我們可以達成協議。」

川普指出，美國沒必要花將近1兆美元在軍事上，中國也沒必要花上4000億美元，「我要說的是，我們可以解決這個問題，把這筆錢用在其他地方。」至於會談地點，川普表示他不在意，「重點是最後的結果。」