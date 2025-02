喊話習近平、普丁國防預算砍半！　川普：錢該花在別處

▲川普表示,他希望與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平對話。(組圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)表示,他希望與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平對話,討論該如何限制各自的核武庫,因為「無核化」是他第二任期的其中一個目標。川普甚至打算在讓三方在會議中達成共識,將國防預算各砍一半。

根據衛報、路透社報導,川普13日表示,無核化將是他第二任期的其中一個目標,「根本沒有理由繼續製造核武器。」他強調,在其第一個任期內,就已經與普丁達成削減核武的共識,而中國當時也很願意參與,但在新冠疫情爆發後就停滯了。

俄羅斯10日才警告,美俄之間的《新戰略武器裁減條約》(New START)前景不太樂觀,雙方似乎陷入僵局;該條約限制了美國和俄羅斯可部署的戰略核彈頭數量,以及搭載這些核彈的陸基、潛射飛彈和轟炸機,而這項條約將在明年2月5日失效。

川普在橢圓辦公室對記者表示,「我們根本沒理由繼續打造全新的核武,我們已經有這麼多了,現在的核武足以毀滅世界50次、100次,而我們還在製造新的,他們也在製造新的。」

Trump proposes trilateral agreement with China and Russia to mutually draw down military budgets by 50%



"One of the first meetings I want to have is with president Xi of China, president Putin of Russia. And I want to say, let's cut our military budget in half." pic.twitter.com/HoCPw7JUur