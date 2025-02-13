櫻花妹赴美旅遊「聽不懂英文」！慘扣留27小時　被當賣淫女遣返

▲日本女子赴海外賣淫的情況越來越嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本一名女網美日前前往美國夏威夷旅行，沒想到在入境審查時，卻被移民官懷疑是到此賣淫的援交妹，因此將她扣留27小時，最後遣返回日本。她向日媒表示，「他們用英文問了我好多問題，但我都聽不懂，直接就把我帶到小房間檢查。」

根據《朝日電視台》報導，日本一名網紅原本要到夏威夷拍片，沒想到入關時卻遭到當地審查關刁難，不斷質疑她是來海外賣淫，最終更被遣返回國。她表示，自己抵達夏威夷後被攔下，當時美國移民官員用英文連續問了她許多問題，但她完全聽不懂。她告訴對方自己居住的酒店名稱，但對方仍然對她充滿懷疑。

她隨後被帶到一個單獨的小房間進行審查。她回憶道，「他們直接問我，『你為什麼一個人來』、『你是做什麼工作的』。」不僅如此，對方看到她的行李後還質疑她為何要帶這麼多衣服，覺得她很可疑。

她無奈解釋，自己是網紅，需要帶很多衣服來拍攝影片，但這些解釋仍未打消移民官的疑慮，最終還是被認定來美國賣淫，當場被扣留，27小時後遭到遣返。

事實上，夏威夷一直是日本人熱門的度假地點，但受到日幣貶值影響，有部分風俗仲介會在日本招募大量女性到美國賣身。根據美國麻州聯邦當局曾破獲的一起亞洲女子賣淫案件，這些「高級賣淫妹」在美國的時薪是她們在日本的2倍以上，客戶包含富商、政客和軍人。

日本也因此被美國列為「非法跨海賣淫」的黑名單國家之一，尤其時隻身來到美國度假旅遊的年輕日本女性更容易成為移民官的重點審查目標，這些被拒入境的日本女性年齡大多在20多歲到30多歲之間。

日本警方近日才破獲一個跨海賣淫仲介集團，並逮捕涉案的40歲南韓籍嫌犯。他涉嫌引誘一名20多歲女性到美國賣淫。該名女子抵達美國後，一天最多接待13名顧客，在美國停留約1個月的時間就賺了約960萬日圓（約新台幣200萬元）。

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