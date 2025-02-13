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25歲女紐約地鐵突產子！竟是6個月前失蹤的她　乘客慌忙接生

▲▼美25歲女海邊失蹤！6個月後竟在「地鐵上產子」　乘客慌忙接生。（圖／翻攝自X）

▲婕妮失蹤多個月，最終竟在地鐵上生產。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

紐約地鐵12日發生一起女乘客在車廂內產子的事件，當時她突然陣痛，一旁乘客隨即上前協助接生，並幫忙剪斷臍帶。然而更令人震驚的是，經過確認，該名產婦竟是6個月前失蹤的25歲女子。

來自佛羅里達州的25歲女子婕妮（Jenny Saint Pierre）2024年8月5日因為與前男友發生爭執，隨後憤而離開現場，此後便下落不明。警方接獲失蹤通報後，9月12日首次公開失蹤人口協尋公告，而內容中也提及她懷有身孕，可能需要特別協助。

▲▼美25歲女海邊失蹤！6個月後竟在「地鐵上產子」　乘客慌忙接生。（圖／翻攝自X）

她的家人表示，婕妮當時懷孕約5到6個月，且患有思覺失調症，因此她的失蹤非常不尋常。

婕妮12日獨自搭乘紐約地鐵，沒想到卻在車廂內突然開始陣痛，而一旁的乘客見狀，連忙上前幫忙。她最終在2名女乘客的協助下，成功在車廂內產下一名女嬰。

▲▼美25歲女海邊失蹤！6個月後竟在「地鐵上產子」　乘客慌忙接生。（圖／翻攝自X）

根據在社群網路上流傳的影片顯示，目擊者們合力幫助她生產，甚至有人自告奮勇剪斷臍帶。然而影片曝光後，婕妮的姊姊立刻就認出畫面中那個熟悉的粉色行李袋，這才發現失蹤多月的妹妹出現在紐約。

婕妮的姊姊表示，目前尚不清楚婕妮為何要離開佛州，以及她在紐約生活了多久。不過，她的母親得知消息後終於能夠放心。婕妮與女兒則是在第一時間被送往醫院治療。

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