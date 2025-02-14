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川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲川普再次指控，台灣搶走了美國的晶片產業。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再次指控，台灣搶走了美國的晶片產業，「現在幾乎所有東西都是台灣製造的，幾乎全部，只有一點點是在南韓。」甚至表示，如果不把晶片生意搶回來，「我們可能會不太高興。」

綜合外媒報導，川普13日再次指控，向蘋果和輝達（Nvidia）等頂尖科技企業生產最先進晶片的台積電（TSMC），搶走了美國的晶片產業，「現在幾乎所有東西都是台灣製造的，幾乎全部，只有一點點是在南韓，但所有東西，幾乎全部，都是台灣製造的。」

川普也間接批評了英特爾（Intel），這家公司有部分晶片委託台積電生產，「台灣把我們的晶片產業搶走了，我們曾經有英特爾，曾經有這些非常優秀的公司表現得非常好。但這一切都被奪走了。我們要把這門生意拿回來，我們要它回到美國。」川普還說，如果不把晶片生意搶回來，「我們可能會不太高興。」

為了促使科技業將晶片製造移回美國，川普威脅要對所有外國製造的處理器課徵高達100%的關稅。目前，台積電尚未對川普的關稅計畫發表評論

川普13日簽署一項行政命令，要求調查針對外國的 「對等關稅」（reciprocal tariffs），準備不分敵友祭出貿易措施，預計最快4月上路。

至於此舉是否會導致物價上漲時，川普指出，「短期內可能會有些影響，但從長遠來看，這將讓我們的國家賺進大筆財富，」他認為，企業最終會將製造業遷回美國，「如果你在這裡（美國）生產，就完全不會有關稅，我認為這就是未來的趨勢，我認為我們的國家將迎來大量工作機會。」

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