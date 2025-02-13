數學系青年運用勞動部職訓投資自己　晉升超夯AI產業新尖兵

▲24歲青年鄭宇宏，透過勞動部產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」，訓後即錄取科技公司AI工程師、月薪上看5萬元，成功躍升超夯AI新貴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

主修數學系的24歲青年鄭宇宏，在學期間就有感AI產業是未來趨勢，畢業後仍持續進修、投資自己，並透過勞動部產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」，訓後即錄取科技公司AI工程師、月薪上看5萬元，成功躍升超夯AI新貴！

為協助待業青年投身新興重點產業，勞動部推動「產業新尖兵計畫」，參訓青年除有最高10萬元訓練費補助外，還可領最高9.6萬元的「學習獎勵金」；104人力銀行職涯教育長表示，數學系畢業生在AI人才需求爆發的時代，對於演算法開發、統計分析和AI工程等領域，都較其他系所更具優勢，而鄭宇宏在就學期間就認知到前述趨勢，雖具備應用數學的良好基礎，但他深知所學還不及職場所需，畢業後為儲蓄進修學費，還曾在工廠上大夜班存錢，報名參訓民間的數據分析班，訓後雖應徵上廣告業的數據分析工程師，但薪資僅27K、讓他決心再度進修，報名參加勞動部產業新尖兵「大數據與半導體技術人才培訓班」。

「報名產業新尖兵的培訓班是最對的選擇！」鄭宇宏說，課程除專業豐富涵蓋AI應用、半導體元件、積體電路技術、系統晶片設計、AIoT與Python程式設計及大數據分析外，還安排科學園區的企業參訪，進一步瞭解產業特性，而最讓青年頭痛的訓練費用，勞動部不僅補助最高10萬元的訓練費用，訓期間還有學習獎勵金可領，真的大幅降低參訓負擔；鄭宇宏也因第一名的優異成績，讓他結訓即就業、應聘上AI工程師，薪資大幅增加！

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「產業新尖兵」課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等五大領域，補助對象為15歲至29歲待業青年，而勞動部為減輕青年負擔，補助每人最高10萬元的訓練費用，其中自付額1萬元由參訓青年於開訓前繳交，順利依計畫規定結訓並就業即可自行申請領回，訓期間每月還有8千元的「學習獎勵金」補助，南分署自109年執行迄今，已協助近4千位青年朋友，習得新興技能成為前瞻性產業人才。

劉邦棟說，雲嘉南地區2025年度上半年也陸續開辦約21班課程，預計培訓634名重點產業人才，包含AIoT,Big_Data,FinTech跨領域人才、生成式AI技術與數位行銷人才、智慧製造數據分析工程師、跨域Java軟體工程師及ESG永續管理師暨碳管理專業人才等課程，歡迎青年朋友上台灣就業通產業新尖兵計畫網(https://elite.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或洽詢專線(06)6985945轉1523由專人為您服務。