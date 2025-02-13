　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雷軍：欽佩DeepSeek的成就　每個人可能都要學AI

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人、雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI公司DeepSeek近日在全球爆紅，小米集團創辦人雷軍也發表了對該公司的看法，他表示，欽佩DeepSeek取得的成就，自己兩年前就建議年輕人學習AI，「每個人可能都要學習AI方面的知識。」

雷軍12日進行元宵節直播，提到了最近爆紅的DeepSeek，他說，自己春節期間被DeepSeek刷屏（洗板），非常火、非常了不起，很欽佩這家公司取得的成就，他也在兩年前就建議年輕人學習AI。

雷軍說，「我們已經進入了AI的時代，其實無論你怎麼看，AI事實上已經開始影響我們的生活，我們每個人都要學會使用AI的工具，會大幅度提高工作效率，生活便利。AI時代每個人都要學會AI。」

小米本月底將發表高端旗艦手機15 Ultra，對於該款機型會不會漲價，雷軍坦言，15 Ultra是小米定位最高端的手機系列之一，上一代的小米14 Ultra定價6499元，這一年來研發成本，器件成本越來越高，從盈虧角度上來說，一定需要漲價，「至於漲不漲價，回頭請偉冰總來回答這個問題，小米的定價往往都是產品發表的最後一天確定價錢。」

小米股價近期接連攀升，市值已突破兆元，雷軍提到，股票漲了很高興很激動，但也壓力山大，「不用感謝我，這是你們炒股應得的，萬一短期股價有波動大家也別罵我，但是我對短期股價波動沒有任何掌控力。」

對於各界最關注的小米汽車，雷軍透露，小米SU7的累積交付量已經超過16萬輛，連續4個月交付2萬輛。

▲小米科技園區,雷軍。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碎屍魔殺大嫂！姪子怒「為何殺母親」：從小就討厭叔叔
國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職
三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！　內部照曝
為什麼5G「還無法取代4G？」　網點4原因：體感差很多
連大S都忘了！　具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還
快訊／共尋獲37屍塊！　查獲剪刀、尖刀殺人切割用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「我命由我不由天」　陸大使引《哪吒2》台詞喻中美關係

雷軍：欽佩DeepSeek的成就　每個人可能都要學AI

闖紅燈被撞！男子遭警判負全責...不服嗆：他撞我耶

曾是烘焙第一股！　上海前台資連鎖麵包店克莉絲汀遭申請破產

傳北京擬金援萬科！　港股大漲「中國房產股飆升」

陸金價狂飆多日…1g破4000元！　顧客坦言：「金條」更保值

陸國防科技高官又爆出貪腐　中國兵器裝備集團多年擠進世界500強

美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！台灣問題無航行自由

陸18歲足球小將西班牙移訓傷重腦死　官方與家屬達共識：帶回國救治

百度董事長：自動駕駛比人類司機「安全10倍」

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

「我命由我不由天」　陸大使引《哪吒2》台詞喻中美關係

雷軍：欽佩DeepSeek的成就　每個人可能都要學AI

闖紅燈被撞！男子遭警判負全責...不服嗆：他撞我耶

曾是烘焙第一股！　上海前台資連鎖麵包店克莉絲汀遭申請破產

傳北京擬金援萬科！　港股大漲「中國房產股飆升」

陸金價狂飆多日…1g破4000元！　顧客坦言：「金條」更保值

陸國防科技高官又爆出貪腐　中國兵器裝備集團多年擠進世界500強

美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！台灣問題無航行自由

陸18歲足球小將西班牙移訓傷重腦死　官方與家屬達共識：帶回國救治

百度董事長：自動駕駛比人類司機「安全10倍」

健身網紅曝Apple Watch「正確戴法」　不是在手上

BY2入境北京卡關2hrs！　無奈曝長相原因：求我倆心理陰影面積

桃機三航廈北登機廊廳今年啟用　二航廈先報到通關「接駁15分鐘」

印度浪浪遭撞記恨！　撂狗友深夜「聯爪」刮車報復

台中豪宅預售案史上最貴　頂樓戶驚見單價143.8萬元

212萬起！改款「新BMW 2系列雙門跑車」開賣　性能M2沒缺席

潮州警友辦事處慰問員警　送湯圓+巧克力暖心過元宵與情人節

屏東青年返鄉就業有福利　縣政府獎助最高6萬

蘋果發展「機器人」有眉目！　郭明錤：人形、非人形都研究

高鐵228連假再增開4列車　周六開搶

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

大陸熱門新聞

闖紅燈被撞遭判全責！他不服嗆：我被撞耶

美2軍艦穿越台灣海峽　陸外交部：反對挑釁！

影／解放軍對我宜陽艦喊話：元宵節快樂

上海前台資連鎖麵包店「克莉絲汀」申請破產

陸金價1g破4000元！顧客：金條更保值

室友突提前回宿舍！男大生嚇到放火燒「充氣女友」

美國支持台參與WHA　國台辦：須按一中原則處理

免費利用DeepSeek「躺著賺」　

湖北新發掘戰國車馬坑 「3車2馬」同葬...推測為楚國貴族

陸18歲足球小將西班牙移訓傷重腦死 官方與家屬達共識：帶回國救治

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

白馬衝下江水救人　回家一周過世了

陸國防科技工業高官又爆出貪腐！

傳北京擬金援萬科　中國房產股飆升

更多熱門

相關新聞

數學系青年運用勞動部職訓晉升超夯AI產業新尖兵

數學系青年運用勞動部職訓晉升超夯AI產業新尖兵

主修數學系的24歲青年鄭宇宏，在學期間就有感AI產業是未來趨勢，畢業後仍持續進修、投資自己，並透過勞動部產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」，訓後即錄取科技公司AI工程師、月薪上看5萬元，成功躍升超夯AI新貴！

股債市場震盪　AI多重資產投資成保護傘

股債市場震盪　AI多重資產投資成保護傘

DeepSeek崛起　法人曝點亮5大AI族群

DeepSeek崛起　法人曝點亮5大AI族群

阿特曼「同情」馬斯克：他不快樂

阿特曼「同情」馬斯克：他不快樂

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

DeepSeek爆紅　國台辦：支持兩岸AI領域合作

關鍵字：

雷軍小米人工智慧AI人工智能DeepSeek

讀者迴響

熱門新聞

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

曾陶鎔宣布引退告別球場：結束了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

高雄碎屍案「死亡筆記本」　第5人身分曝

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

冷到沒完沒了！　下波恐還有寒流

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！　

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面