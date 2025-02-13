雷軍：欽佩DeepSeek的成就　每個人可能都要學AI

▲小米創辦人、雷軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI公司DeepSeek近日在全球爆紅，小米集團創辦人雷軍也發表了對該公司的看法，他表示，欽佩DeepSeek取得的成就，自己兩年前就建議年輕人學習AI，「每個人可能都要學習AI方面的知識。」

雷軍12日進行元宵節直播，提到了最近爆紅的DeepSeek，他說，自己春節期間被DeepSeek刷屏（洗板），非常火、非常了不起，很欽佩這家公司取得的成就，他也在兩年前就建議年輕人學習AI。

雷軍說，「我們已經進入了AI的時代，其實無論你怎麼看，AI事實上已經開始影響我們的生活，我們每個人都要學會使用AI的工具，會大幅度提高工作效率，生活便利。AI時代每個人都要學會AI。」

小米本月底將發表高端旗艦手機15 Ultra，對於該款機型會不會漲價，雷軍坦言，15 Ultra是小米定位最高端的手機系列之一，上一代的小米14 Ultra定價6499元，這一年來研發成本，器件成本越來越高，從盈虧角度上來說，一定需要漲價，「至於漲不漲價，回頭請偉冰總來回答這個問題，小米的定價往往都是產品發表的最後一天確定價錢。」

小米股價近期接連攀升，市值已突破兆元，雷軍提到，股票漲了很高興很激動，但也壓力山大，「不用感謝我，這是你們炒股應得的，萬一短期股價有波動大家也別罵我，但是我對短期股價波動沒有任何掌控力。」

對於各界最關注的小米汽車，雷軍透露，小米SU7的累積交付量已經超過16萬輛，連續4個月交付2萬輛。