69歲婦陷網戀被騙185萬！警擬復仇計畫　25歲小鮮肉車手落網

記者張君豪／台北報導

去年底北市南港區一名陳姓婦人（69歲）在臉書遭陌生人搭訕，陌生男每天噓寒問暖取得被害婦人信任後，雙方以老公老婆互稱，對方要求陳女到假投資網展申請帳號投入現金投資，陳婦從去年12月起分4次面交車手達185萬元，最後婦人發現被騙報警，並配合警方假意要再投資200萬元，警方在面交現場逮捕涉案目前仍是學生的林姓車手（25歲、傷害、槍砲等前科）並查扣作案手機等犯罪工具。



▲南港警方逮捕林姓車手查扣作案用手機。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查：陳姓婦人在臉書誤信陌生男子搭訕，詐團見時機成熟後，推薦被害人假投資網站，誆稱保證獲利，陳婦遂至該網站申請帳號，並依對方指示面交現金。





陳婦前後面交共計新台幣185萬元後，對方仍不斷要求繼續挹注資金，陳婦才驚覺受騙。警方獲報後，研判車手還會再度取款、立即規劃逮捕行動，指導被害人配合投資，假稱要面交新台幣2百萬元，果然順利逮到到場偽裝成理財專員的林姓取款車手，儘管林男當場強調自己是理財公司專員，但辦案經驗熟練的警員立即詢問「你知道KYC是甚麼？（Know Your Customer；金融機構對客戶認證的法遵程序）」林男完全答不出來直接被捕，警方查扣犯罪手機2台及相關證物，訊後依涉犯詐欺罪嫌將林男移送士檢偵辦。

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