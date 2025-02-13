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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

閩南狼認了「中國嫖妓」！反嗆詹江村：請回應屁股有胎記的事

記者閔文昱／綜合報導 

YouTuber「閩南狼PYC」陳柏源日前與網紅「八炯」合作製播《中國統戰紀錄片》，揭露對岸對台灣種種的統戰內幕，更點名國民黨桃園市議員詹江村配合對岸媒體大搞統戰，不過近日卻被詹江村爆料他在中國「找女生開房間」，甚至大玩「雙飛」，引發社會譁然。對此，閩南狼拍攝影片坦承此事，不過他也反嗆詹江村，「要不要先回應你跟你女粉絲的事情？」

閩南狼12日在YT發布影片表示，他早在去年就在八炯的直播影片中自爆過此事，他也承認做過這些事並致歉，當時就預測未來會有人拿此事攻擊他，沒想到如今果真印證，而爆料的人就正是國民黨桃園市議員詹江村。

▲閩南狼回應嫖妓事件。（圖／翻攝自YouTube／陳柏源(閩南狼PYC)）

▲閩南狼回應嫖妓事件。（圖／翻攝自YouTube／陳柏源(閩南狼PYC)）

閩南狼質疑，詹江村為何會有這些聊天紀錄的截圖？且僅是聊天紀錄又如何能當成證據，「我也可以說我是帶兩個妹去摩鐵看館長直播啊，但我沒這麼說，因為我直接承認」，反觀詹江村卻對於自己與女粉絲的爭議不敢承認，「我最看不起的就是做了這些事情卻不敢承認的，請你先回應你跟你女粉絲的事情，還有屁股上有胎記的事情吧！」

閩南狼強調，詹江村所取得的對話截圖中，當時與他對話的人是被中國法院認證「下落不明」的人，詹江村卻能聯繫到對方，很明顯是因為詹與中共有密切聯繫，「連法院都找不到的人你詹江村竟然找得到啊？你在中國真的是神通廣大、資源夠深、關係夠廣」。

詹江村2020年曾被鐵粉J女控告性侵，J女手上不僅握有旅館VIP卡以及當天開房間的發票，甚至知道詹江村屁股有胎記，詹江村事後也大動作提告喊冤；事後J女雖然對於有無發生性行為通過測謊，但新北檢考量除了指控外，J女事隔1年提告無法驗傷以及調閱相關證據，認定是雙方對旅館內發生的行為有認知上落差，因此性侵、誹謗部分皆處分不起訴。

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