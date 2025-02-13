詹江村爆閩南狼在中國「多人混戰」！小商人：看一眼就知道在台灣

▲YouTuber「閩南狼PYC」陳柏源遭爆在中國買春。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber「閩南狼PYC」日前與網紅「八炯」合作製播《中國統戰紀錄片》，揭露對岸對台灣種種的統戰內幕，更點名國民黨桃園市議員詹江村配合對岸媒體大搞統戰，不過近日卻被詹江村爆料他在中國「找女生開房間」，甚至「雙飛」大玩多人混戰，引發社會譁然。對此，網紅小商人則指出，根據詹江村公布的資料，地點「百分之百在台灣」。

詹江村在臉書鉅細靡遺地展示了多張對話截圖，內容露骨，包括「雙飛約好囉」、「妹收7600(含房費50分鐘)」等字眼。他也在貼文中大酸閩南狼，「你在大陸打共匪，一次打二個，雙飛，很辛苦喔！年紀輕輕少年武僧這麼沒用，結果是靠工具，還開心炫耀可以調衝撞速度，真夠狠啊！你這樣不是爽到共匪嗎？」貼文一出，立即引發網友熱議。

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，對於成人產業十分熟悉的網紅小商人則發文表示，根據詹江村所爆料的畫面，「我看一眼就知道是在台灣」，因為那種廣告方式、選超假的假照唬爛真照的方式、客服回應的方式，「百分之百在台灣」，雖然妹子可能是中國妹，但他他正好在台灣跟中國都執業好一陣，掃一眼就知道絕對不是在中國。