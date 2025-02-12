藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

▲立委李彥秀去年評論稅收超徵議題時認為，連年超徵會有財政幻覺。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

財政部近日公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數，也就是俗稱「超徵」5283億元；國民黨12日則主張「還錢於民2.0」，全台普發1萬元現金。不過，國民黨立委李彥秀在去年底（2024）評論超徵議題時表示，稅收超徵代表政府收支預判失職、失能，連年超徵有「財政幻覺」，「稅收超徵，財務膨脹，借錢越多，債留子孫」就是台灣的現況。

財政部近日公布去（113）年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數、超徵5283億元，創下歷史新高。對此，國民黨立法院黨團12日舉行記者會，主張不論從財政紀律的角度，或是全民共享經濟成果的方向，要求政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。

此外，國民黨主席朱立倫下午主持中常會時也強調，每人發放1萬元，全部金額只佔政府超收的4成，比例真的很少。他強調，希望未來每年政府超收稅額都可以部分全民共享，還稅於民。

不過，回顧2024年11月12日，財政部公布，2024年前10月稅收達3兆2951億元，年增2728億元，增幅9％，提前達到全年度目標，達成全年預算數比率101.9％，超出預算數（超徵）615億元，並預估今年超徵金額約4000億元，可望創歷史第3高。

隔天（2024年11月13日），國民黨立委李彥秀評論財政部的稅收超徵議題時公開表示，稅收超徵不等於政府財政寬裕，以去年度（112年）為例，稅收超徵3,671億元，歲入歲出賸餘新台幣2,790億元，扣除債務還本1,260億元，真正「收支賸餘」僅剩下1,530億元，前經濟部長王美花希望爭取1,500億元撥補台電虧損，最後只獲得1,000億元的撥補，因為錢不夠了，「政府口袋裡還是要有一點現金，才能編列下一年預算」。

李彥秀說，政府連年稅收超徵，花錢更是「大手大腳」，過去8年，政府歲出預算從1.9兆快速膨脹到3.2兆，成長將近七成（68.4%），這還不包括13項超過2.5兆的特別預算，幾乎就是今年2.8兆的中央政府預算歲出。

李彥秀也說，稅收超徵，但政府每年編列還債金額，只是守住「公共債務法」的下限，真實的情況是「稅收好，還的多，但是國家負債越高」。考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達4,900億元，未來五年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。

李彥秀強調，連年超徵讓政府有「財政幻覺」長期不容樂觀，但是「稅收超徵，財務膨脹，借錢越多，債留子孫」就是台灣的現況，世代正義，財政永續淪為空談。