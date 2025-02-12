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閨蜜出遊遭鯊魚攻擊！20歲女爆血驚險獲救　回頭發現好友腿被咬爛

閨蜜出遊遭鯊魚攻擊！20歲女爆血驚險獲救　回頭發現好友腿被咬爛。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲2女同時遭鯊魚攻擊，傷勢嚴重。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國佛州20歲女子德克爾(Rileigh Decker)與24歲好友萊曼(Summer Layman)一同到巴哈馬度假時同時遭到鯊魚攻擊，2人在水中時突然感覺「有人拉了她們的腿」，同伴緊急把2人拉上岸時，發現腿部都被咬傷、血流不止。

事件7日下午6時30分左右發生在比米尼灣(Bimini Bay)，傳出美國2名女遊客遭鯊魚咬傷。德克爾與萊曼接受當地媒體《今日秀》採訪表示，當時一群人搭船出遊，朋友們在船上休息時，2人決定跳入海中游泳，沒想到惹禍上身。

德克爾表示，她們當時在海中沒有看到任何鯊魚的影子，然而下水後不久，突然感覺有東西碰到她的腿，2人不以為意繼續游泳，她的腿突然「被拉了一下」，才意識到自己被鯊魚攻擊，「當下真的很可怕，那種恐懼會立刻讓你知道，你馬上就要死了」。

在其他朋友的幫忙之下，緊急將德克爾與萊曼帶回船上，然而親友忙著幫德克爾的腿止血時，回頭發現萊曼也被咬傷。萊曼表示，「我聽到德克爾的叫聲，因為她的遭遇覺得很恐慌，後來才發現自己的腿也被咬爛了，可是事發當下我只顧著逃命完全沒注意到」。

2人都被緊急送到當地診所接受治療，德克爾由於腿部的傷勢更嚴重，後來被空運到首都拿騷(Nassau)醫院接受進一步治療，返回佛州後又接受2次手術。之後仍需要再次接受手術。2人表示，雖然遇到可怕事件，但很慶幸自己能活下來，只是之後再也不敢隨便下海玩耍。

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