不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

▲丹麥人連署要求買下美國加州。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後揚言奪取格陵蘭、巴拿馬運河，甚至是加拿大，引發國際輿論反彈，而丹麥民眾近來則提出請願，建議丹麥政府買下美國加州，目前已吸引超過20萬人連署。

根據《衛報》報導，目前已有超過20萬名丹麥人連署一項諷刺性請願書，向政府提議買下加州，反擊川普想奪取自治領土格陵蘭的說法。請願書寫道「你是否曾看過地圖，然後心想，『你知道丹麥缺什麼嗎？更多陽光、棕櫚樹和直排輪！』現在，我們有個千載難逢的機會可以讓這個夢想成真——讓我們向川普買下加州吧！」

這場丹麥「購買加州」行動，目標是透過群眾募資籌集1兆美元，並獲得50萬人簽名支持。

▲川普上任後揚言 奪取格陵蘭、巴拿馬運河，甚至是加拿大。（圖／路透）



這份請願書的網站還用丹麥文打出標語「Måke Califørnia Great Ægain」（讓加州再次偉大）並描述，「我們要把丹麥式的舒適感（hygge）帶到好萊塢、在比佛利山莊建自行車道，還要讓有機丹麥三明治（smørrebrød）遍布每個街角，未來或許還能在當地實施法治、全民健保，以及以事實為基礎的政治體制。」

川普與加州的民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）關係一直緊張。紐森近期撥款5000 萬美元對抗川普政府的驅逐移民出境行動，而川普則威脅，若洛杉磯野火持續，可能會限制對加州的聯邦災害援助。

丹麥的請願書就提到，「說實話，川普對加州並不怎麼喜歡，他曾稱它是『全美最糟糕的州』，多年來與當地領導層不斷交惡。我們幾乎可以確定，只要價格合適，他會願意賣掉加州。」

雖然丹麥人「買下加州」的提議純屬玩笑，但美國想買格陵蘭似乎是認真的。喬治亞州共和黨籍眾議員卡特（Buddy Carter）甚至已提出法案，授權美國正式購買格陵蘭，並計畫將其改名為「紅白藍之地」（Red, White and Blueland）。