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馬斯克：聯邦政府若不削減開支　美國將破產

▲▼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克團隊則是穿梭於各大聯邦機構、凍結援助計畫，並力推削減人力。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

獲美國總統川普任命負責刪減聯邦政府成本的科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）今天表示，美國如果不刪減開支，將走上「破產」一途。

法新社報導，執掌政府效率部（DOGE）的馬斯克在白宮和川普共同發表談話時，特別提到美國上個財政年度財政赤字高達1.8兆美元，且所要支付的國債利息極為高昂。

他告訴媒體，華府「別無選擇」只能出手削減聯邦開支，還說「這是必要之舉」。

川普近幾週來發布一連串命令，旨在削減聯邦開支。他大刀闊斧的計畫等於讓部分聯邦機構關門大吉、職員回家吃自己，所作所為的合法性已引發質疑，掀起一連串法律戰，更有些訴訟是尋求擋下反對派人士口中形容的非法奪權。

與此同時，馬斯克團隊則是穿梭於各大聯邦機構、凍結援助計畫，並力推削減人力。

一道概述政府效率部職權的行政命令，鉅細靡遺地描述聯邦人事削減計畫內容，包括限制各大機關於每4人離職才能補進1人。

這道命令也要求機關首長在填補懸缺時，需先與政府效率部商量。

被記者問及如何回應外界批評時，馬斯克表示，美國選民投票支持「政府大幅革新」，而這正是川普在造勢活動上提過的議題。

鑒於馬斯克同時握有太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla），被問及潛在利益衝突時，他說將盡可能尋求公開透明。

馬斯克的職務之所以面臨批評，其中部分原因是他旗下的公司與美國政府有著規模龐大的合約。

政府效率部改革團隊可以透過美國財政部取得敏感數據，此事也引發批評人士的高度關注。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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