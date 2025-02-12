可口可樂開第1槍！改用更多「塑膠寶特瓶」　因應川普鋼鋁重稅

▲因應川普關稅影響，可口可樂將減少使用鋁罐，改採更多寶特瓶包裝。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，3月12日開始，將對進口鋁及鋼鐵徵收25%關稅。可口可樂（Coca-Cola）執行長昆西（James Quincey）對此表示，如果該政策生效，將把更多產品包裝，從鋁罐改為塑膠寶特瓶。

昆西11日在財報會議上指出，公司策略著重「消費者需求」與「價格可負擔性」，因此如果某一種包裝成本增加，就將提供其他材質的包裝，在價格方面保持競爭力，「舉例來說，如果鋁罐變得更貴，我們可以更關注使用塑膠瓶等。」

昆西坦言，可口可樂確實從加拿大進口一部分鋁材，但他認為「我們可能誇大了鋁價增加25%相對於整個體系的影響。這並非微不足道，但不會劇烈改變數十億美元的美國業務，包裝只是總成本結構的一小部分。」

昆西也提到，除了轉向更多塑膠包裝，可口可樂也能夠尋找其他國內鋁材來源，或者對消費者漲價，減緩關稅對其業務的影響。

▲川普持續宣布更多關稅，影響國際經貿。（圖／路透）



CNBC指出，鋁通常比塑膠更貴，但也是最常見的回收材料之一。寶特瓶材料PET是一種輕量塑膠，雖然也很容易回收，但回收率仍低於鋁。根據美國國家環境保護局（EPA）數據，PET寶特瓶罐2018年的回收率為29.1%，而鋁製啤酒罐或汽水罐的回收率高達50.4%。

儘管可口可樂近年試圖使用更多鋁材，仍因為其一次性塑膠包裝，連續6年被綠色和平（Greenpeace）點名為世上最大汙染者。2個月前，該公司大幅縮減永續性目標，先前目標是2030年以前，包裝中的可回收材料比例達到50%，如今改為2035年以前，在包裝中使用35％至40%的可回收材料。