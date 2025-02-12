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想要賈伯斯親筆簽名名片　線上喊價271萬元！

2006年發表iPod Shuffle的賈伯斯。（示意圖／達志／美聯社）

▲2006年發表iPod Shuffle的賈伯斯。（意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

雖然蘋果前創辦人賈伯斯（Steve Jobs）已經離世多年，但其至今還是不少人心目中的「神級人物」。而目前有消息指出，美國拍賣行RR Auction再度釋出一張賈伯斯生前的親筆簽名名片，目前線上喊價已經喊到8.25萬美元（折合新台幣約271萬元）。

根據《macrumors》報導指出，RR Auction表示，這張名片是賈伯斯擔任 蘋果董事會主席（Chairman of Apple's Board of Directors）期間所使用的名片，當中可以看到早期蘋果的6色LOGO設計。

而目前這張名片已經通過 PSA（Professional Sports Authenticator） 的鑑定，並獲得 「Gem Mint 10」 的評級，代表幾乎完美無瑕的狀態。而目前這張名片的線上拍賣價格已經喊到7.5萬美元，下一個喊標則是8.25萬美元起跳。

（圖／翻攝自RR Auction）

▲這張名片的線上拍賣價格，下一個喊標是8.25萬美元起跳。（圖／翻攝自RR Auction）

賈伯斯於 2011 年 逝世，享年 56 歲，由於他在職業生涯中極少簽名，因此帶有他親筆簽名的物品極為罕見，歷來都能在拍賣市場上創下高價紀錄。像是在2023年，一張由賈伯斯簽署的支票，在拍賣會上以超過10萬美元的價格成交。

而其實在2024年時，RR Auction也曾出現一張賈伯斯的親筆簽名名片，最後拍賣價格是18萬1183美元，目前這張已拍出的名片是拍賣史上名片類的最高價格，同時也是賈伯斯親筆簽名的紙本拍品中，價格最為昂貴的。

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