出軌牙醫網紅史書華稱非民進黨　實則「親」綠

▲遭揭露外遇民進黨議員胞妹的網紅牙醫史書華3日前往中選會，遞交罷免國民黨立委葉元之的提議連署書。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

罷免國民黨立委葉元之的領銜人史書華日前遭揭露出軌，外遇對象張偉倩是一名語言治療師，其實就是民進黨新北市議員張嘉玲的胞妹。藍營人士批評，史書華號稱非民進黨人，但不僅擔任綠營側翼大發團購財，這次爆出外遇對象也是民進黨民代的家人，人財兩得，都靠民進黨。

▲史書華外遇對象張姓語言治療師（右1）是民進黨新北市議員張嘉玲4個兄弟姊妹中最小的妹妹，在競選期間也常陪同拜票。（圖／讀者提供）

知情人士指出，史書華為親綠網紅牙醫，外遇對象張女的家庭也充滿綠營色彩，兩人於2014年「太陽花學運」期間認識，一拍即合，之後便保持聯繫，隨著時間的累積，人與人之間的連結也愈來愈緊密，史書華更曾帶著與前妻所生的小孩，前往接受張女治療。史書華多次在臉書貼出張女贈送的禮物放閃，稱張為「粉絲」，也秀出張所寫的曖昧字條，上面稱史為「全台最好吃的醫師」，還意有所指地說「素食者不能吃」。

▲史書華在臉書上放閃，貼出張女贈送的禮物，附上的卡片以曖昧雙關語留言「給最好吃的醫師」。（圖／翻攝自史書華臉書）

新北市議員張嘉玲（49歲）原任民進黨智庫「新境界文教基金會」研究員、民主進步黨婦女部主任、蔡英文總統競選總部婦女部主任、前立法院長蘇嘉全辦公室主任，蘇嘉全轉任總統府秘書長後，張嘉玲則追隨成為辦公室主任。張嘉玲是家中老大，除了老么張偉倩外，還有弟弟、妹妹各一人。

2022年，民進黨舉辦新北市第六選區（中和）議員黨內初選，當時盛傳民進黨時任市議員張志豪原本屬黨內英系成員，但卻轉到湧言會旗下，引起英系高層不滿，遂派張嘉玲參與初選，有意在「4搶3」的初選中擠下張志豪。雖然初選結果，張嘉玲與張志豪均過關獲得黨提名，正式選舉開跑，這段期間張偉倩也經常陪姊姊拜票跑行程，最終張嘉玲在11搶6的議員選舉中以第6高票當選，張志豪票數緊接在後，不幸落選。

網路政論節目《打綠班晚點名》主持人謝克洋說，這些綠營側翼，各個號稱「不是民進黨的」，事實上他們跟綠營的關係非常深厚，不僅僅會常常聚餐吃飯飲酒作樂，甚至連外遇對象都是民進黨公職民代的家人。他們靠著親綠的言論賺了不少錢，一方面打著愛台灣的名義，另一方面又從對岸淘寶進口貨物，在台灣貼牌轉賣後謀取暴利，把台派支持者當韭菜在割。

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